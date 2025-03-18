Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Политики пообщались сегодня в телефонном режиме.

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Пресс-конференция Зеленского после разговора Трампа с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский комментирует заявления, которые прозвучали по итогам разговора Трампа с Путиным. Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции!

Напомним, лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Новини.LIVE собрали главные заявления, которые обнародовали после встречи.

Также мы сообщали о том, что Владимир Путин согласился на предложение США о 30-дневном перемирии. Речь идет о прекращении ударов по инфраструктуре.