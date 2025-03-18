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Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

18 марта 2025 г. 21:49

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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

Text

12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
Text

21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Text

20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Политики пообщались сегодня в телефонном режиме.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Пресс-конференция Зеленского после разговора Трампа с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский комментирует заявления, которые прозвучали по итогам разговора Трампа с Путиным. Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции!

Напомним, лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Новини.LIVE собрали главные заявления, которые обнародовали после встречи.

Также мы сообщали о том, что Владимир Путин согласился на предложение США о 30-дневном перемирии. Речь идет о прекращении ударов по инфраструктуре.

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22:01 С 1 апреля — кто из украинцев будет зарабатывать 30 тыс. гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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