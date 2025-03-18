Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Політики поспілкувались сьогодні в телефонному режимі.

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Пресконференція Зеленського після розмови Трампа з Путіним

Глава держави Володимир Зеленський коментує заяви, які пролунали за підсумками розмови Трампа з Путіним. Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції!

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години. Новини.LIVE зібрали головні заяви, які оприлюднили після зустрічі.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Путін погодився на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Йдеться про припинення ударів по інфраструктурі.