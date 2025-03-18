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Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

18 березня 2025 р. 21:49

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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Політики поспілкувались сьогодні в телефонному режимі.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Пресконференція Зеленського після розмови Трампа з Путіним

Глава держави Володимир Зеленський коментує заяви, які пролунали за підсумками розмови Трампа з Путіним. Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції!

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години. Новини.LIVE зібрали головні заяви, які оприлюднили після зустрічі.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Путін погодився на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Йдеться про припинення ударів по інфраструктурі.

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23:10 Генштаб пояснив, яка ситуація на кордоні Сумщини

23:05 У Києві знову чутно вибухи

22:58 Стародубцева на турнірі в Маямі програла Осаці

22:34 РФ планує великий наступ на Україну — Зеленський назвав термін

22:33 Беленюк пропонує НХЛ та КХЛ зіграти на розбитій арені в Дружківці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 Одесити про Ліну Костенко — що знають з творчості поетеси

22:26 Зеленський відповів, чи готова РФ до реального припинення вогню

22:22 Зеленський заявив, що ЗАЕС не буде працювати без України

22:21 Зеленський прокоментував домовленості без України

22:20 Зеленський відповів, що буде у разі порушення перемир'я з боку РФ

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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн