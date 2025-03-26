Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE arrow
Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

26 марта 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Text

Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Text

Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

25 марта 2025
Text

Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Text

Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Text

Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Text

Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

25 марта 2025
Text

Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Text

Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

Кремль выдвинул свои требования для прекращения огня в Украине. Зато Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует заключать перемирие.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • член Общественного совета КГГА, адвокат-правозащитник Дмитрий Калько;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • народный артист Украины, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг., генеральный директор-художественный руководитель Национального театра имени Ивана Франко Евгений Нищук;
  • журналист Сергей Ауслендер.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Зеленский: Россия не собирается идти на настоящий мир — 117 дронов стали очередным доказательством;
  • Россия пойдет на перемирие в Черном море, только после снятия санкций с финансовых организаций и "Россельхозбанка", вовлеченных в международную торговлю продовольствием, — заявление Кремля;
  • Россия обсуждает с США возобновление поставок российского газа в Европу через "Северный поток";
  • Восстановление зернового коридора требует Кремль;
  • ТЦК все чаще нарушает права людей, — Лубинец.

Напомним, Зеленский сообщил, что ночью россияне запустили по Украине 117 дронов-камикадзе.

Также стало известно, что суд Ростова-на-Дону приговорил украинских военнопленных к пребыванию в колонии строгого режима.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:07 Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе

00:02 Переход на летнее время — когда в Украине переводят часы

26 марта 2025

23:59 Зеленский объяснил, почему снимать санкции с РФ неуместно

23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

23:40 Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео

23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

22:55 Макрон объяснил, как будут работать миссии миротворцев в Украине

22:52 Почему в Киеве не восстановили Академию Бойчука — ответ эксперта

00:07 Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе

00:02 Переход на летнее время — когда в Украине переводят часы

26 марта 2025

23:59 Зеленский объяснил, почему снимать санкции с РФ неуместно

23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

23:40 Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео

23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

22:55 Макрон объяснил, как будут работать миссии миротворцев в Украине

22:52 Почему в Киеве не восстановили Академию Бойчука — ответ эксперта

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

19:14 Поджоги и потеря рынка — что происходит с ТеѕІа Илона Маска

23 марта 2025

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

18:45 Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Text

17:50 Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:14 Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

25 марта 2025
Text

21:15 Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Text

17:50 Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция