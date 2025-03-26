Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Кремль выдвинул свои требования для прекращения огня в Украине. Зато Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует заключать перемирие.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

член Общественного совета КГГА, адвокат-правозащитник Дмитрий Калько;

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

народный артист Украины, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг., генеральный директор-художественный руководитель Национального театра имени Ивана Франко Евгений Нищук;

журналист Сергей Ауслендер.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Зеленский: Россия не собирается идти на настоящий мир — 117 дронов стали очередным доказательством;

Россия пойдет на перемирие в Черном море, только после снятия санкций с финансовых организаций и "Россельхозбанка", вовлеченных в международную торговлю продовольствием, — заявление Кремля;

Россия обсуждает с США возобновление поставок российского газа в Европу через "Северный поток";

Восстановление зернового коридора требует Кремль;

ТЦК все чаще нарушает права людей, — Лубинец.

Напомним, Зеленский сообщил, что ночью россияне запустили по Украине 117 дронов-камикадзе.

Также стало известно, что суд Ростова-на-Дону приговорил украинских военнопленных к пребыванию в колонии строгого режима.