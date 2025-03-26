Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

Кремль висунув свої вимоги для припинення вогню в Україні. Натомість Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує укладати перемир'я.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України віл партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
- народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- член Громадської ради КМДА, адвокат-правозахисник Дмитро Калько;
- експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.) Віктор Глеба;
- речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
- народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., генеральний директор-художній керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук;
- журналіст Сергій Ауслендер.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Зеленський: Росія не збирається йти на справжній мир — 117 дронів стали черговим доказом;
- Росія піде на перемир'я в Чорному морі, тільки після зняття санкцій з фінансових організацій та "Россільгоспбанку", залучених у міжнародну торгівлю продовольством, — заява Кремля;
- Росія обговорює зі США відновлення постачання російського газу до Європи через "Північний потік";
- Відновлення зернового коридору вимагає Кремль;
- ТЦК все частіше порушує права людей, — Лубінець.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що вночі росіяни запустили по Україні 117 дронів-камікадзе.
Також стало відомо, що суд Ростова-на-Дону засудив українських військовополонених до перебування в колонії суворого режиму.