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Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

26 березня 2025 р. 17:50

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Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

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Кремль висунув свої вимоги для припинення вогню в Україні. Натомість Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує укладати перемир'я.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України віл партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • член Громадської ради КМДА, адвокат-правозахисник Дмитро Калько;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.) Віктор Глеба;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., генеральний директор-художній керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук;
  • журналіст Сергій Ауслендер.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Зеленський: Росія не збирається йти на справжній мир — 117 дронів стали черговим доказом;
  • Росія піде на перемир'я в Чорному морі, тільки після зняття санкцій з фінансових організацій та "Россільгоспбанку", залучених у міжнародну торгівлю продовольством, — заява Кремля;
  • Росія обговорює зі США відновлення постачання російського газу до Європи через "Північний потік";
  • Відновлення зернового коридору вимагає Кремль;
  • ТЦК все частіше порушує права людей, — Лубінець.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що вночі росіяни запустили по Україні 117 дронів-камікадзе.

Також стало відомо, що суд Ростова-на-Дону засудив українських військовополонених до перебування в колонії суворого режиму.

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18:55 Поліція викрила посадовця КМДА на схемі ухилення від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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