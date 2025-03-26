Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

Кремль висунув свої вимоги для припинення вогню в Україні. Натомість Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує укладати перемир'я.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України віл партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член Громадської ради КМДА, адвокат-правозахисник Дмитро Калько;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.) Віктор Глеба;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., генеральний директор-художній керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук;

журналіст Сергій Ауслендер.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський: Росія не збирається йти на справжній мир — 117 дронів стали черговим доказом;

Росія піде на перемир'я в Чорному морі, тільки після зняття санкцій з фінансових організацій та "Россільгоспбанку", залучених у міжнародну торгівлю продовольством, — заява Кремля;

Росія обговорює зі США відновлення постачання російського газу до Європи через "Північний потік";

Відновлення зернового коридору вимагає Кремль;

ТЦК все частіше порушує права людей, — Лубінець.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що вночі росіяни запустили по Україні 117 дронів-камікадзе.

Також стало відомо, що суд Ростова-на-Дону засудив українських військовополонених до перебування в колонії суворого режиму.