Реакция Трампа на массированные атаки России — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные атаки России на Украину, происходящие в течение последних дней. Лидер США сказал, что недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 26 мая.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый;
- Председатель ОО "Аэроразведка", подполковник Ярослав Гончар;
- Участник боевых действий (2014-2017 гг.), полковник в отставке Военной разведки ВСУ, чемпион по пулевой стрельбе, снайпер Петр Недзельский;
- Вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
- Глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
- Политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
- Экономист, финансист Сергей Фурса;
- Кандидат политических наук Андрей Ковалев.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Последствия атаки России по Украине;
- The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью;
- Война в Украине еще не скоро завершится, РФ готовит большое наступление, которое может переломить ситуацию, — FT;
- Нидерланды сегодня отправят Украине последний из 24-х обещанных F-16;
- Сикорский заявил, что ЕС может сдерживать Россию и без участия США;
- Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году — Минкульт;
- РФ стянула 50 тысяч солдат к границе с Харьковщиной, — Sky News;
- Украина уже работает над следующими обменами пленных, — Юсов;
- Трамп недоволен тем, что делает Путин.
Отметим, что Трамп выступил с заявлением о полномасштабной войне в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского президентов.
Кроме того, недавно глава Белого дома заявил, что Россия украла американскую технологию гиперзвуковых ракет.