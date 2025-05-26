Реакция Трампа на массированные атаки России — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные атаки России на Украину, происходящие в течение последних дней. Лидер США сказал, что недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 26 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый;

Председатель ОО "Аэроразведка", подполковник Ярослав Гончар;

Участник боевых действий (2014-2017 гг.), полковник в отставке Военной разведки ВСУ, чемпион по пулевой стрельбе, снайпер Петр Недзельский;

Вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;

Глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

Политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

Экономист, финансист Сергей Фурса;

Кандидат политических наук Андрей Ковалев.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Последствия атаки России по Украине;

The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью;

Война в Украине еще не скоро завершится, РФ готовит большое наступление, которое может переломить ситуацию, — FT;

Нидерланды сегодня отправят Украине последний из 24-х обещанных F-16;

Сикорский заявил, что ЕС может сдерживать Россию и без участия США;

Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году — Минкульт;

РФ стянула 50 тысяч солдат к границе с Харьковщиной, — Sky News;

Украина уже работает над следующими обменами пленных, — Юсов;

Трамп недоволен тем, что делает Путин.

Отметим, что Трамп выступил с заявлением о полномасштабной войне в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского президентов.

Кроме того, недавно глава Белого дома заявил, что Россия украла американскую технологию гиперзвуковых ракет.