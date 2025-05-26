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Реакция Трампа на массированные атаки России — эфир Ранок.LIVE

Реакция Трампа на массированные атаки России — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные атаки России на Украину, происходящие в течение последних дней. Лидер США сказал, что недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 26 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый;
  • Председатель ОО "Аэроразведка", подполковник Ярослав Гончар;
  • Участник боевых действий (2014-2017 гг.), полковник в отставке Военной разведки ВСУ, чемпион по пулевой стрельбе, снайпер Петр Недзельский;
  • Вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
  • Глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • Политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • Экономист, финансист Сергей Фурса;
  • Кандидат политических наук Андрей Ковалев.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Последствия атаки России по Украине;
  • The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью;
  • Война в Украине еще не скоро завершится, РФ готовит большое наступление, которое может переломить ситуацию, — FT;
  • Нидерланды сегодня отправят Украине последний из 24-х обещанных F-16;
  • Сикорский заявил, что ЕС может сдерживать Россию и без участия США;
  • Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году — Минкульт;
  • РФ стянула 50 тысяч солдат к границе с Харьковщиной, — Sky News;
  • Украина уже работает над следующими обменами пленных, — Юсов;
  • Трамп недоволен тем, что делает Путин.

Отметим, что Трамп выступил с заявлением о полномасштабной войне в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского президентов.

Кроме того, недавно глава Белого дома заявил, что Россия украла американскую технологию гиперзвуковых ракет.

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08:50 Коммуналка вдвое дешевле — кто из украинцев получит 50% льготу

08:50 Маникюр может вредить ногтям, но есть нюансы — мифы и правда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:22 В Херсоне прогремел сильный взрыв

08:18 В ISW объяснили, почему Россия усилила атаки на Украину

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