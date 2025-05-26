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Реакція Трампа на масовані атаки Росії — ефір Ранок.LIVE

Реакція Трампа на масовані атаки Росії — ефір Ранок.LIVE

26 травня 2025 р. 08:00

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Президент США Дональд Трамп відреагував на масовані атаки Росії на Україну, що відбуваються протягом останніх днів. Лідер США сказав, що не задоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 26 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий;
  • Голова ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар;
  • Учасник бойових дій (2014–2017 рр.), полковник у відставці Військової розвідки ЗСУ, чемпіон з кульової стрільби, снайпер Петро Недзельський;
  • Віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
  • Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
  • Політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • Економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • Кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Зазначимо, що Трамп виступив із заявою щодо повномасштабної війни в Україні, розкритикувавши дії як російського, так і українського президентів.

Крім того, нещодавно очільник Білого дому заявив, що Росія вкрала американську технологію гіперзвукових ракет.

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08:05 Зарплати вихователів — як оплачуються понаднормові години роботи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гроші для селян — хто може отримати до 125 тис. грн

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