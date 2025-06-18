Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

В Государственном департаменте США осудили вчерашнюю российскую атаку на Киев. А страны G7 не приняли совместное заявление по Украине из-за сопротивления США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

эксперт по мониторингу и анализу информации, руководитель проектов ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Елена Сас;

исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

народный депутат, "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;

позывной "Молот", главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве;

Ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 24;

Франция будет принимать следующий саммит лидеров G7;

В Госдепе США осудили российские удары по Киеву;

Украинские оборонцы обезвредили 30 из 58 дронов, которыми РФ атаковала Украину;

В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая приехала на вызов;

СМИ: G7 не приняла совместного заявления по Украине из-за сопротивления США.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила российский обстрел Киева и выразила соболезнования семьям погибших.

По состоянию на сейчас известно о 21 погибшем в результате удара по столице Украины 17 июня.