Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

В Государственном департаменте США осудили вчерашнюю российскую атаку на Киев. А страны G7 не приняли совместное заявление по Украине из-за сопротивления США.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- эксперт по мониторингу и анализу информации, руководитель проектов ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Елена Сас;
- исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- народный депутат, "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;
- позывной "Молот", главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве;
- Ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 24;
- Франция будет принимать следующий саммит лидеров G7;
- В Госдепе США осудили российские удары по Киеву;
- Украинские оборонцы обезвредили 30 из 58 дронов, которыми РФ атаковала Украину;
- В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая приехала на вызов;
- СМИ: G7 не приняла совместного заявления по Украине из-за сопротивления США.
Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила российский обстрел Киева и выразила соболезнования семьям погибших.
По состоянию на сейчас известно о 21 погибшем в результате удара по столице Украины 17 июня.