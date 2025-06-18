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Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

18 июня 2025 г. 13:07

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18:17 Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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18:11 Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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18:05 Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

В Государственном департаменте США осудили вчерашнюю российскую атаку на Киев. А страны G7 не приняли совместное заявление по Украине из-за сопротивления США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • эксперт по мониторингу и анализу информации, руководитель проектов ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Елена Сас;
  • исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • народный депутат, "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;
  • позывной "Молот", главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве;
  • Ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 24;
  • Франция будет принимать следующий саммит лидеров G7;
  • В Госдепе США осудили российские удары по Киеву;
  • Украинские оборонцы обезвредили 30 из 58 дронов, которыми РФ атаковала Украину;
  • В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая приехала на вызов;
  • СМИ: G7 не приняла совместного заявления по Украине из-за сопротивления США.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила российский обстрел Киева и выразила соболезнования семьям погибших.

По состоянию на сейчас известно о 21 погибшем в результате удара по столице Украины 17 июня.

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