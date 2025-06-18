Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

У Державному департаменті США засудили вчорашню російську атаку на Київ. А країни G7 не ухвалили спільну заяву щодо України через опір США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Олена Сас;

виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук;

позивний "Молот", головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Максим Бутолін.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство;

Ракетна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 24;

Франція прийматиме наступний саміт лідерів G7;

У Держдепі США засудили російські удари по Києву;

Українські оборонці знешкодили 30 із 58 дронів, якими РФ атакувала Україну;

У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик;

ЗМІ: G7 не ухвалила спільної заяви щодо України через опір США.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс засудила російський обстріл Києва та висловила співчуття родинам загиблих.

Станом на зараз відомо про 21 загиблого внаслідок удару по столиці України 17 червня.