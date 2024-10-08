Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

В эфире День.LIVE 8 октября ведущие и гости студии будут обсуждать ракетный удар по Харькову и поисковые работы на месте взрыва — оккупанты атаковали предприятие. Также поговорим о заявлении Владимира Зеленского о Плане победы Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

Главные темы эфира День.LIVE 8 октября

Главными темами эфира День.LIVE 8 октября стали:

ужасающий ракетный обстрел Харькова;

План победы сначала представляют партнерам, а потом обнародуют для всех, — Зеленский;

Украина ведет частные разговоры о мирном соглашении, — FT;

Джей Ди Вэнс представил свой план окончания войны в Украине;

СБУ и Нацполиция разоблачили хищение 34 млн грн в Днепровском горсовете;

к 2051 году прогнозируемая численность населения Украины составит 25,2 млн человек, — Дубров.

Гости эфира День.LIVE 8 октября

Гостями прямого эфира День.LIVE сегодня станут:

политолог Ростислав Балабан;

памятник охранник Дмитрий Перов;

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

политтехнолог Олег Постернак;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.