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Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

8 октября 2024 г. 13:00

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

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13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

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08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

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22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

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17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

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13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

В эфире День.LIVE 8 октября ведущие и гости студии будут обсуждать ракетный удар по Харькову и поисковые работы на месте взрыва — оккупанты атаковали предприятие. Также поговорим о заявлении Владимира Зеленского о Плане победы Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

Главные темы эфира День.LIVE 8 октября

Главными темами эфира День.LIVE 8 октября стали:

  • ужасающий ракетный обстрел Харькова;
  • План победы сначала представляют партнерам, а потом обнародуют для всех, — Зеленский;
  • Украина ведет частные разговоры о мирном соглашении, — FT;
  • Джей Ди Вэнс представил свой план окончания войны в Украине;
  • СБУ и Нацполиция разоблачили хищение 34 млн грн в Днепровском горсовете;
  • к 2051 году прогнозируемая численность населения Украины составит 25,2 млн человек, — Дубров.

Гости эфира День.LIVE 8 октября

Гостями прямого эфира День.LIVE сегодня станут:

  • политолог Ростислав Балабан;
  • памятник охранник Дмитрий Перов;
  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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