Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

В ефірі День.LIVE 8 жовтня ведучі та гості студії обговорюватимуть ракетний удар по Харкову та пошукові роботи на місці вибуху — окупанти атакували підприємство. Також поговоримо про заяву Володимира Зеленського щодо Плану перемоги України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Головні теми ефіру День.LIVE 8 жовтня

Головними темами ефіру День.LIVE 8 жовтня стали:

жахливий ракетний обстріл Харкова;

План перемоги спочатку презентують партнерам, а потім оприлюднять для всіх, — Зеленський;

Україна веде приватні розмови про мирну угоду, — FT;

Джей Ді Венс представив свій план закінчення війни в Україні;

СБУ і Нацполіція викрили розкрадання 34 млн грн у Дніпровській міськраді;

до 2051 року прогнозована чисельність населення України становитиме 25,2 млн осіб, — Дубров.

Гості ефіру День.LIVE 8 жовтня

Гостями прямого ефіру День.LIVE сьогодні стануть:

політолог Ростислав Балабан;

памʼяткоохоронець Дмитро Перов;

віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;

політтехнолог Олег Постернак;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.

Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.