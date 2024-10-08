Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

В ефірі День.LIVE 8 жовтня ведучі та гості студії обговорюватимуть ракетний удар по Харкову та пошукові роботи на місці вибуху — окупанти атакували підприємство. Також поговоримо про заяву Володимира Зеленського щодо Плану перемоги України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Головні теми ефіру День.LIVE 8 жовтня
Головними темами ефіру День.LIVE 8 жовтня стали:
- жахливий ракетний обстріл Харкова;
- План перемоги спочатку презентують партнерам, а потім оприлюднять для всіх, — Зеленський;
- Україна веде приватні розмови про мирну угоду, — FT;
- Джей Ді Венс представив свій план закінчення війни в Україні;
- СБУ і Нацполіція викрили розкрадання 34 млн грн у Дніпровській міськраді;
- до 2051 року прогнозована чисельність населення України становитиме 25,2 млн осіб, — Дубров.
Гості ефіру День.LIVE 8 жовтня
Гостями прямого ефіру День.LIVE сьогодні стануть:
- політолог Ростислав Балабан;
- памʼяткоохоронець Дмитро Перов;
- віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
- політтехнолог Олег Постернак;
- голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.
Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.