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Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

08 жовтня 2024 р. 13:00

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13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

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В ефірі День.LIVE 8 жовтня ведучі та гості студії обговорюватимуть ракетний удар по Харкову та пошукові роботи на місці вибуху — окупанти атакували підприємство. Також поговоримо про заяву Володимира Зеленського щодо Плану перемоги України. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Головні теми ефіру День.LIVE 8 жовтня

Головними темами ефіру День.LIVE 8 жовтня стали:

  • жахливий ракетний обстріл Харкова;
  • План перемоги спочатку презентують партнерам, а потім оприлюднять для всіх, — Зеленський; 
  • Україна веде приватні розмови про мирну угоду, — FT;
  • Джей Ді Венс представив свій план закінчення війни в Україні;
  • СБУ і Нацполіція викрили розкрадання 34 млн грн у Дніпровській міськраді;
  • до 2051 року прогнозована чисельність населення України становитиме 25,2 млн осіб, — Дубров.

Гості ефіру День.LIVE 8 жовтня

Гостями прямого ефіру День.LIVE сьогодні стануть:

  • політолог Ростислав Балабан;
  • памʼяткоохоронець Дмитро Перов;
  • віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.

Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90. 

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19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

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