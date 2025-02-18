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Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

18 февраля 2025 г. 0:12

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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Удар дроном-камикадзе по старому укрытию Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) мог бы вызвать масштабные радиационные выбросы. Под ним накоплено около четырех тонн радиоактивной пыли.

Об этом сообщила эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 17 февраля.

Опасность радиоактивной пыли

По словам Кошарной, удар по старому укрытию мог бы вызвать серьезные радиационные выбросы. За годы, прошедшие после аварии, топливные материалы под ним распались на радиоактивную пыль, которая содержит плутоний, америций, уран и другие опасные вещества. Всего там накопилось примерно четыре тонны такой пыли.

Эксперт отметила, что в случае попадания дрона или ракеты вся радиоактивная пыль поднялась бы в воздух и могла б распространиться не только по территории Украины, но и по России и Беларуси.

Кошарная также рассказала, что украинские ученые ранее моделировали сценарий тяжелой аварии со сплавлением активной зоны реактора. Один из вариантов предусматривал, что при западном ветре радиоактивные вещества могли бы попасть в Краснодарский край. Если бы в то время там шел дождь, цезий-137 осел бы в почве, сделав ее непригодной для сельскохозяйственного использования минимум на 300 лет.

Ранее глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что на Чернобыльской АЭС часть оборудования остается обесточенной.

Также мы писали, что восстановление укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС после атаки российского дрона продлится несколько месяцев.

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