Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

Удар дроном-камікадзе по старому укриттю Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) міг би спричинити масштабні радіаційні викиди. Під ним накопичено близько чотирьох тонн радіоактивного пилу.

Про це повідомила експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 17 лютого.

Небезпека радіоактивного пилу

За словами Кошарної, удар по старому укриттю міг би спричинити серйозні радіаційні викиди. За роки, що минули після аварії, паливні матеріали під ним розпалися на радіоактивний пил, який містить плутоній, америцій, уран та інші небезпечні речовини. Загалом там накопичилося приблизно чотири тонни такого пилу.

Експертка наголосила, що в разі потрапляння дрона або ракети весь радіоактивний пил піднявся б у повітря й міг розповсюдитися не лише територією України, а й Росією та Білоруссю.

Кошарна також розповіла, що українські науковці раніше моделювали сценарій важкої аварії зі сплавленням активної зони реактора. Один із варіантів передбачав, що при західному вітрі радіоактивні речовини могли б потрапити до Краснодарського краю. Якби в той час там ішов дощ, цезій-137 осів би в ґрунті, зробивши його непридатним для сільськогосподарського використання щонайменше на 300 років.

Раніше голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що на Чорнобильській АЕС частина обладнання залишається знеструмленою.

Також ми писали, що відновлення укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС після атаки російського дрона триватиме декілька місяців.