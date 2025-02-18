Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС arrow
Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

18 лютого 2025 р. 00:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Удар дроном-камікадзе по старому укриттю Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) міг би спричинити масштабні радіаційні викиди. Під ним накопичено близько чотирьох тонн радіоактивного пилу.

Про це повідомила експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 17 лютого.

Небезпека радіоактивного пилу

За словами Кошарної, удар по старому укриттю міг би спричинити серйозні радіаційні викиди. За роки, що минули після аварії, паливні матеріали під ним розпалися на радіоактивний пил, який містить плутоній, америцій, уран та інші небезпечні речовини. Загалом там накопичилося приблизно чотири тонни такого пилу.

Експертка наголосила, що в разі потрапляння дрона або ракети весь радіоактивний пил піднявся б у повітря й міг розповсюдитися не лише територією України, а й Росією та Білоруссю. 

Кошарна також розповіла, що українські науковці раніше моделювали сценарій важкої аварії зі сплавленням активної зони реактора. Один із варіантів передбачав, що при західному вітрі радіоактивні речовини могли б потрапити до Краснодарського краю. Якби в той час там ішов дощ, цезій-137 осів би в ґрунті, зробивши його непридатним для сільськогосподарського використання щонайменше на 300 років.

Раніше голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що на Чорнобильській АЕС частина обладнання залишається знеструмленою. 

Також ми писали, що відновлення укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС після атаки російського дрона триватиме декілька місяців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:18 На Полтавщині прогримів вибух — що відомо про ворожу атаку

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

Термінова новина

00:09 Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

00:01 Атака на ЧАЕС — терміни відновлення і загроза від Іскандерів

17 лютого 2025

23:59 Чи можливі переговори про мир без України — пояснення Келлога

23:56 Зустріч США і РФ у Саудівській Аравії – не переговори про Україну

Термінова новина

23:43 Російська атака на Київ — нові подробиці від КМВА

23:29 Лідери ЄС виступили з заявами щодо України після саміту в Парижі

23:10 Тривога охопила багато областей — яка небезпека

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:59 Берінчик повернувся в Україну і зустрівся з військовими — відео

Термінова новина

00:18 На Полтавщині прогримів вибух — що відомо про ворожу атаку

Термінова новина

00:09 Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

00:01 Атака на ЧАЕС — терміни відновлення і загроза від Іскандерів

17 лютого 2025

23:59 Чи можливі переговори про мир без України — пояснення Келлога

23:56 Зустріч США і РФ у Саудівській Аравії – не переговори про Україну

Термінова новина

23:43 Російська атака на Київ — нові подробиці від КМВА

23:29 Лідери ЄС виступили з заявами щодо України після саміту в Парижі

23:10 Тривога охопила багато областей — яка небезпека

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:59 Берінчик повернувся в Україну і зустрівся з військовими — відео

22:51 У Києві внаслідок атаки РФ зайнялась пожежа — подробиці від мера

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

06:52 Обрала Трампа, а не сина — хто така Керолайн Лівітт

06:40 Зміни на ринку брухту в Україні — нові ціни на латунь у лютому

13 лютого 2025

06:52 Чи слухається Трампа — хто такий новий очільник ЦРУ Джон Реткліфф

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE