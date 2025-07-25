Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция arrow
Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

25 июля 2025 г. 17:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

Text

РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

Text

Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

24 июля 2025
Text

Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Text

Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

Text

Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

23 июля 2025
Text

Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

Text

Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

Text

Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

Text

17:37 Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

Text

13:18 РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

Text

08:00 Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

24 июля 2025
Text

17:53 Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

В пятницу, 26 июля, Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное ситуации в Украине. Ключевой темой станет поддержание мира и безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Совбез ООН собрал заседание

Поводом для созыва встречи стала эскалация насилия со стороны России, приведшая к серьезному обострению гуманитарной ситуации в украинских городах.

В частности, в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одессу, нанеся значительные повреждения жилым домам, учебным заведениям и архитектурным памятникам в центре города.

Не обошли удары и Харьков — российская армия сбросила управляемые авиабомбы на жилой квартал, что повлекло масштабные разрушения и угрозу жизни гражданского населения.

Ранее мы информировали, что 25 июля российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.

Также мы сообщали, что в пятницу, 25 июля, российские захватчики нанесли удар по Сумах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:38 Авиаудар по Харькову — в городе возросло количество пострадавших

Text

17:37 Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

17:31 Нардеп объяснил, повлияет ли закон о НАБУ на борьбу с коррупцией

17:21 До +40 °C — в каких областях прогнозируют аномальную жару завтра

17:15 Одесчина может остаться без подсолнечника и кукурузы — причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:14 Встреча Зеленского с Путиным — что говорят в Киеве и Москве

17:12 В Минюсте раскрыли самые популярные детские имена в Украине

17:12 Такие яйца выгодно покупать — где найти самую дешевую упаковку

16:50 Зеленский встретился с бойцами НГУ, которые проходят обучение

16:40 Топил собаку в море — одесситу объявлено подозрение

17:38 Авиаудар по Харькову — в городе возросло количество пострадавших

17:31 Нардеп объяснил, повлияет ли закон о НАБУ на борьбу с коррупцией

17:21 До +40 °C — в каких областях прогнозируют аномальную жару завтра

17:15 Одесчина может остаться без подсолнечника и кукурузы — причины

17:14 Встреча Зеленского с Путиным — что говорят в Киеве и Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 В Минюсте раскрыли самые популярные детские имена в Украине

17:12 Такие яйца выгодно покупать — где найти самую дешевую упаковку

16:50 Зеленский встретился с бойцами НГУ, которые проходят обучение

16:40 Топил собаку в море — одесситу объявлено подозрение

16:35 Эксперт назвал проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста

22:33 Конюшня после удара дрона — как спасали лошадей в Одессе

23 июля

19:43 Какой должна быть мобилизация в Украине — что думают одесситы

22 июля

19:43 Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы

21 июля

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

Text

17:37 Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

Text

13:18 РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

Text

08:00 Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

24 июля
Text

17:53 Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

РФ атаковала медицинское учреждение в Харькове — эфир День.LIVE

25 июля 2025 г. 13:18
Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

25 июля 2025 г. 8:00
Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

24 июля 2025 г. 17:53
Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

Удар КАБ по Харькову и анонс обмена 1200 на 1200 — эфир День.LIVE

24 июля 2025 г. 13:06
Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

24 июля 2025 г. 8:00
Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

23 июля 2025 г. 19:00
Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

23 июля 2025 г. 17:50
Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

23 июля 2025 г. 13:19

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации