Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

В пятницу, 26 июля, Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное ситуации в Украине. Ключевой темой станет поддержание мира и безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Совбез ООН собрал заседание

Поводом для созыва встречи стала эскалация насилия со стороны России, приведшая к серьезному обострению гуманитарной ситуации в украинских городах.

В частности, в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одессу, нанеся значительные повреждения жилым домам, учебным заведениям и архитектурным памятникам в центре города.

Не обошли удары и Харьков — российская армия сбросила управляемые авиабомбы на жилой квартал, что повлекло масштабные разрушения и угрозу жизни гражданского населения.

Ранее мы информировали, что 25 июля российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.

Также мы сообщали, что в пятницу, 25 июля, российские захватчики нанесли удар по Сумах.