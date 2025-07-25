Радбез ООН зібрала раптове засідання щодо України — трансляція

У п’ятницю, 26 липня, Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене ситуації в Україні. Ключовою темою стане підтримання миру та безпеки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Радбез ООН зібрала засідання

Приводом для скликання зустрічі стала ескалація насильства з боку Росії, що призвела до серйозного загострення гуманітарної ситуації в українських містах.

Зокрема, в ніч на 24 липня російські дрони атакували Одесу, завдавши значних пошкоджень житловим будинкам, закладам освіти та архітектурним пам’яткам у центрі міста.

Не оминули удари й Харків — російська армія скинула керовані авіабомби на житловий квартал, що спричинило масштабні руйнування та загрозу життю цивільного населення.

Раніше ми інформували, що 25 липня російські війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинула людина.

Також ми повідомляли, що у п'ятницю, 25 липня, російські загарбники завдали удару по Сумах.