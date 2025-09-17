Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная arrow Відео arrow Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE arrow
Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

17 сентября 2025 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о военном омбудсмене в Украине. За законопроект №13266 проголосовали 283 народных депутата.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 17 сентября.

О чем эфир

Гости эфира сегодня поговорят о военном омбудсмене в Украине. После принятия соответствующего закона Верховной Радой военные смогут напрямую обращаться к омбудсмену о нарушении их прав.

По жалобам будут проводить проверки, выводы будут передавать командованию. Оно будет иметь 10 дней, чтобы устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);
  • Павел Петров — спикер ГСЧС Киева;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Андрей Шевчишин — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
  • Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Игорь Фрис — народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук раскрыл детали работы военного омбудсмена. По его словам, законопроект позволит законодательно урегулировать эту должность.

В то же время в Минобороны объяснили, что военный омбудсмен необходим для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:12 Мать убитого подростка на фуникулере высказалась о словах Косова

13:04 Убийство в фуникулере — повлияет ли раскаяние на приговор

13:02 Парад, салюты и фото с Эпштейном — как Британия встречала Трампа

13:01 Нападение на представителя ТЦК в Одессе — военный ранен

13:00 Денежная помощь для ВПЛ — где доступны гранты до 3 тыс. долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

12:56 Доброволец из Беларуси резко раскритиковал мобилизацию в Украине

12:53 Убийство на фуникулере в Киеве — требуют пожизненного заключения

12:52 По Украине распространяется неизвестное заболевание — симптомы

12:48 Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину

13:12 Мать убитого подростка на фуникулере высказалась о словах Косова

13:04 Убийство в фуникулере — повлияет ли раскаяние на приговор

13:02 Парад, салюты и фото с Эпштейном — как Британия встречала Трампа

13:01 Нападение на представителя ТЦК в Одессе — военный ранен

13:00 Денежная помощь для ВПЛ — где доступны гранты до 3 тыс. долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:56 Доброволец из Беларуси резко раскритиковал мобилизацию в Украине

12:53 Убийство на фуникулере в Киеве — требуют пожизненного заключения

12:52 По Украине распространяется неизвестное заболевание — симптомы

12:48 Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину

12:47 Военные РФ покидают Беларусь после учений — детали от ГПСУ

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

16 сентября

19:43 Старт отопительного сезона в Одессе — будет ли тепло в домах

15 сентября

22:33 Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

19:43 Рост цен на продукты — что одесситы не могут себе позволить

06:33 Тюрьмы и невыплата зарплат — помощь украинским морякам

13 сентября

06:33 День украинского кино — чем живет сегодня Одесская киностудия

12 сентября

19:43 Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

11 сентября

21:29 Блэкаут в Одессе — насколько горожане готовы к новым вызовам

19:47 Сезонные овощи и фрукты — как изменились цены на одесском Привозе

06:33 Цены в Грибовке на Одесчине снизились — стоимость в сентябре

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025 г. 8:00
Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2025 г. 18:07
Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

16 сентября 2025 г. 13:00
В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025 г. 8:00
В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2025 г. 18:12
Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

15 сентября 2025 г. 13:05
Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025 г. 8:00
Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

12 сентября 2025 г. 21:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации