Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о военном омбудсмене в Украине. За законопроект №13266 проголосовали 283 народных депутата.
Гости эфира сегодня поговорят о военном омбудсмене в Украине. После принятия соответствующего закона Верховной Радой военные смогут напрямую обращаться к омбудсмену о нарушении их прав.
По жалобам будут проводить проверки, выводы будут передавать командованию. Оно будет иметь 10 дней, чтобы устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
- Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);
- Павел Петров — спикер ГСЧС Киева;
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Андрей Шевчишин — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
- Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
- Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Игорь Фрис — народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики.
Напомним, ранее Руслан Стефанчук раскрыл детали работы военного омбудсмена. По его словам, законопроект позволит законодательно урегулировать эту должность.
В то же время в Минобороны объяснили, что военный омбудсмен необходим для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.