Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о военном омбудсмене в Украине. За законопроект №13266 проголосовали 283 народных депутата.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 17 сентября.

О чем эфир

Гости эфира сегодня поговорят о военном омбудсмене в Украине. После принятия соответствующего закона Верховной Радой военные смогут напрямую обращаться к омбудсмену о нарушении их прав.

По жалобам будут проводить проверки, выводы будут передавать командованию. Оно будет иметь 10 дней, чтобы устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);

Павел Петров — спикер ГСЧС Киева;

Олег Постернак — политтехнолог;

Андрей Шевчишин — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;

Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Игорь Фрис — народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук раскрыл детали работы военного омбудсмена. По его словам, законопроект позволит законодательно урегулировать эту должность.

В то же время в Минобороны объяснили, что военный омбудсмен необходим для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.