Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про військового омбудсмена в Україні. За законопроєкт №13266 проголосували 283 народні депутати.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 17 вересня.

Про що ефір

Гості ефіру сьогодні поговорять про військового омбудсмена в Україні. Після ухвалення відповідного закону Верховною Радою військові зможуть напряму звертатися до омбудсмана щодо порушення їхніх прав.

За скаргами проводитимуть перевірки, висновки передаватимуть командуванню. Воно матиме 10 днів, аби усунути порушення та притягнути винних до відповідальності.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Тарас Баштанник — президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА);

Павло Петров — речник ДСНС Києва;

Олег Постернак — політтехнолог;

Андрій Шевчишин — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;

Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Ігор Фріс — народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук розкрив деталі роботи військового омбудсмена. За його словами, законопроєкт дозволить законодавчо врегулювати цю посаду.

Водночас в Міноборони пояснили, що військовий омбудсмен необхідний для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.