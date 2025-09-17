Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про військового омбудсмена в Україні. За законопроєкт №13266 проголосували 283 народні депутати.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 17 вересня. 

Про що ефір

Гості ефіру сьогодні поговорять про військового омбудсмена в Україні. Після ухвалення відповідного закону Верховною Радою військові зможуть напряму звертатися до омбудсмана щодо порушення їхніх прав.

За скаргами проводитимуть перевірки, висновки передаватимуть командуванню. Воно матиме 10 днів, аби усунути порушення та притягнути винних до відповідальності.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Тарас Баштанник — президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА);
  • Павло Петров — речник ДСНС Києва;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Андрій Шевчишин — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
  • Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Ігор Фріс — народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук розкрив деталі роботи військового омбудсмена. За його словами, законопроєкт дозволить законодавчо врегулювати цю посаду. 

Водночас в Міноборони пояснили, що військовий омбудсмен необхідний для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.

13:12 Мати убитого підлітка на фунікулері розкритикувала каяття Косова

13:04 Вбивство підлітка у фунікулері — чи вплине каяття на вирок

13:02 Парад, салюти й фото з Епштейном — як Британія зустрічала Трампа

13:01 Напад на представника ТЦК в Одесі — військовий поранений

13:00 Грошова допомога для ВПО — де доступні гранти до 3 тис. доларів

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

12:56 Доброволець з Білорусі різко розкритикував мобілізацію в Україні

12:53 Вбивство на фунікулері у Києві — вимагають довічного ув'язнення

12:52 Україною шириться нове невідоме захворювання — які симптоми

12:48 Трагедія на фунікулері в Києві — обвинувачений вперше визнав вину

13:12 Мати убитого підлітка на фунікулері розкритикувала каяття Косова

13:04 Вбивство підлітка у фунікулері — чи вплине каяття на вирок

13:02 Парад, салюти й фото з Епштейном — як Британія зустрічала Трампа

13:01 Напад на представника ТЦК в Одесі — військовий поранений

13:00 Грошова допомога для ВПО — де доступні гранти до 3 тис. доларів

12:56 Доброволець з Білорусі різко розкритикував мобілізацію в Україні

12:53 Вбивство на фунікулері у Києві — вимагають довічного ув'язнення

12:52 Україною шириться нове невідоме захворювання — які симптоми

12:48 Трагедія на фунікулері в Києві — обвинувачений вперше визнав вину

12:47 Військові РФ залишають Білорусь після навчань — деталі від ДПСУ

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

06:33 Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

15 вересня 2025 р. 18:12
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

15 вересня 2025 р. 13:05
Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025 р. 08:00
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

12 вересня 2025 р. 21:00

