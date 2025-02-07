Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Покупать оборудование для увеличения мощностей Хмельницкой АЭС без соответствующего разрешения Верховной Рады не имеет смысла. Без конкретного решения власти и депутатов тратить миллиарды евро на такие закупки "чтобы было" - бессмысленно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE отметила нардеп Виктория Гриб.

Какие аргументы против закупки энергоблоков

По ее словам, чтобы тратить такие большие суммы надо, чтобы Верховная Рада предоставила разрешение на достройку третьего и четвертого блоков. В соответствующем законопроекте, который сейчас в парламенте, нет разрешения от Верховной Рады на подобное строительство.

"Я на месте такого же "Энергоатома" никогда бы сама такое решение не приняла, потому что купить два реакторных блока только для того, чтобы они были, не имея разрешения Верховной Рады на достройку, это просто какой-то бред", — заявила нардеп.

По словам Гриб, на сегодня вопрос выглядит таким образом, что министерство покупает то, что хочет покупать в Болгарии.

Напомним, на днях в некоторых областях ввели экстренные отключения света. Причиной этого стали обстрелы врага.

Также Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня побывал на Киевской электроподстанции и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.