Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Купувати обладнання для збільшення потужностей Хмельницької АЕС без відповідного дозволу Верховної Ради не має сенсу. Без конкретного рішення влади та депутатів витрачати мільярди євро на такі закупівлі "щоб було" — є безглуздям.

Про це в етері Вечір.LIVE зазначила нардепка Вікторія Гриб.

Які аргументи проти закупівлі енергоблоків

За її словами, щоб витрачати такі великі суми треба, щоб Верховна Рада надала дозвіл на добудову третього та четвертого блоків. У відповідному законопроєкті, який зараз в парламенті, не має дозволу від Верховної Ради на подібне будівництво.

"Я на місці такого ж "Енергоатома" ніколи б сама таке рішення не прийняла, бо купити два реакторних блоки тільки для того, щоб вони були, не маючи дозволу Верховної Ради на добудову, це просто якась маячня", — заявила нардепка.

За словами Гриб, на сьогодні питання виглядає таким чином, що міністерство купує те, що хоче купувати в Болгарії.

Нагадаємо, днями в деяких областях ввели екстрені відключення світла. Причиною цього стали обстріли ворога.

Також Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні побував на Київській електропідстанції та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.