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Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

07 лютого 2025 р. 02:02

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Купувати обладнання для збільшення потужностей Хмельницької АЕС без відповідного дозволу Верховної Ради не має сенсу. Без конкретного рішення влади та депутатів витрачати мільярди євро на такі закупівлі "щоб було" — є безглуздям. 

Про це в етері Вечір.LIVE зазначила нардепка Вікторія Гриб.

Які аргументи проти закупівлі енергоблоків

За її словами, щоб витрачати такі великі суми треба, щоб Верховна Рада надала дозвіл на добудову третього та четвертого блоків.  У відповідному законопроєкті, який зараз в парламенті, не має дозволу від Верховної Ради на подібне будівництво.

"Я на місці такого ж "Енергоатома" ніколи б сама таке рішення не прийняла, бо купити два реакторних блоки тільки для того, щоб вони були, не маючи дозволу Верховної Ради на добудову, це просто якась маячня", — заявила нардепка.

За словами Гриб, на сьогодні питання виглядає таким чином, що міністерство купує те, що хоче купувати в Болгарії.

Нагадаємо, днями в деяких областях ввели екстрені відключення світла. Причиною цього стали обстріли ворога.

Також Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні побував на Київській електропідстанції та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.

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21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

21:28 Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб