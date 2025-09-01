Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Европейские лидеры соберутся во Франции уже в этот четверг, 4 сентября, для обсуждения гарантий безопасности для Украины. В частности обсудят, есть ли возможность отправки войск в Украину. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обменялись видением нового мирового порядка. А во Львове продолжается расследование убийства политика Андрея Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение 52-летнему львовянину, задержанному в Хмельницкой области.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 1 сентября

Приглашенные гости эфира:

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Владислав Селезнев — военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ;

Андрей Веселовский — Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Екатерина Никонюк — преподаватель Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо должен встретиться с Владимиром Путиным в Китае.

Также Владимир Путин сделал ряд заявлений о "первопричинах" начала войны против Украины.