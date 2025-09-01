Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Европейские лидеры соберутся во Франции уже в этот четверг, 4 сентября, для обсуждения гарантий безопасности для Украины. В частности обсудят, есть ли возможность отправки войск в Украину. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обменялись видением нового мирового порядка. А во Львове продолжается расследование убийства политика Андрея Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение 52-летнему львовянину, задержанному в Хмельницкой области.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Приглашенные гости эфира:
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Владислав Селезнев — военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ;
- Андрей Веселовский — Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;
- Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
- Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Екатерина Никонюк — преподаватель Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.
Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо должен встретиться с Владимиром Путиным в Китае.
Также Владимир Путин сделал ряд заявлений о "первопричинах" начала войны против Украины.