Головна arrow Відео arrow Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE arrow
Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

01 вересня 2025 р. 13:06

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025
Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025
Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

13:06 Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025
21:00 Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

17:52 Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

13:14 Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Європейські лідери зберуться у Франції вже цього четверга, 4 вересня, для обговорення гарантій безпеки для України. Зокрема обговорять, чи є можливість відправки військ до України. Тим часом голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї обмінялися баченням нового світового порядку. А у Львові триває розслідування вбивства політика Андрія Парубія. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів’янину, затриманому на Хмельниччині. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 1 вересня

Запрошені гості ефіру:

  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Владислав Селезньов — військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;
  • Андрій Веселовський — Надзвичайний і Повноважний Посол;
  • Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;
  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Катерина Никонюк — викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо має зустрітися із Володимиром Путіним у Китаї.

Також Володимир Путін зробив низку заяв про "першопричини" початку війни проти України.

