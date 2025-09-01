Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Європейські лідери зберуться у Франції вже цього четверга, 4 вересня, для обговорення гарантій безпеки для України. Зокрема обговорять, чи є можливість відправки військ до України. Тим часом голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї обмінялися баченням нового світового порядку. А у Львові триває розслідування вбивства політика Андрія Парубія. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів’янину, затриманому на Хмельниччині.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 1 вересня

Запрошені гості ефіру:

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Владислав Селезньов — військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;

Андрій Веселовський — Надзвичайний і Повноважний Посол;

Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Катерина Никонюк — викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо має зустрітися із Володимиром Путіним у Китаї.

Також Володимир Путін зробив низку заяв про "першопричини" початку війни проти України.