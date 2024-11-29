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Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

29 ноября 2024 г. 10:36

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

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13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

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12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

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10:36Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

10:36 Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Сколько новейших баллистических ракет средней дальности "Кедр" есть у России, какой ракетный потенциал врага по состоянию на ноябрь и закончится ли война при новом президенте США — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповец.LIVE

  • Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву и уверяет, что новейшую ракету запустили в серийное производство. Однако глава ГУР Кирилл Буданов считает, что по состоянию на октябрь Россия могла произвести около двух опытных образцов баллистической ракеты экспериментальной ракеты "Кедр". И о серийном производстве речь не идет
  • РФ нарастила производство ракет разной номенклатуры и ударных дронов. Почему очень сложно уничтожить заводы по их изготовлению.
  • Третий Президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал возможное окончание войны при Дональде Трампе

Напомним, замглавы ГУР Вадим Скибицкий рассказал детали новой баллистической ракеты средней дальности, которую в ГУР называют экспериментальной. По его словам, РФ усовершенствует свой ракетный потенциал, включая межконтинентальный. В первую очередь это представляет угрозу для Европы.

А вот третий Президент Украины Виктор Ющенко объяснил, почему выход Украины на границы 1991 года не является победой и действительно ли Москва могла быть причастна к его отравлению диоксидом в 2004 году.

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10:27 В Украине выросло количество родов среди подростков, — профессор

10:18 ГУР поразило три российских РЛС в Крыму — детали

10:17 Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение

10:03 СМИ узнали, сколько военных вернулось из СОЧ на службу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:53 В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов ночью

09:48 Россия вывела в Черное море носители "Калибров" — что известно

09:31 Зеленский ответил, сколько ракет сбили F-16 во время обстрела

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

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10:36 Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта