Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

Сколько новейших баллистических ракет средней дальности "Кедр" есть у России, какой ракетный потенциал врага по состоянию на ноябрь и закончится ли война при новом президенте США — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву и уверяет, что новейшую ракету запустили в серийное производство. Однако глава ГУР Кирилл Буданов считает, что по состоянию на октябрь Россия могла произвести около двух опытных образцов баллистической ракеты экспериментальной ракеты "Кедр". И о серийном производстве речь не идет

РФ нарастила производство ракет разной номенклатуры и ударных дронов. Почему очень сложно уничтожить заводы по их изготовлению.

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Напомним, замглавы ГУР Вадим Скибицкий рассказал детали новой баллистической ракеты средней дальности, которую в ГУР называют экспериментальной. По его словам, РФ усовершенствует свой ракетный потенциал, включая межконтинентальный. В первую очередь это представляет угрозу для Европы.

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