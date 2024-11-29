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Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

29 листопада 2024 р. 10:36

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

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12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

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10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

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Скільки новітніх балістичних ракет середньої дальності "Кедр" має Росія, який ракетний потенціал ворога станом на листопад і чи закінчиться війна при новому президенту США — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE 

  • Путін лякає ударом "Орешніка" по Києву і запевняє, що новітню ракету запустили у серійне виробництво. Однак очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що станом на жовтень Росія могла зробити близько двох дослідних зразків балістичної ракети експериментальної ракети "Кедр". І про серійне виробництво мова не йде
  • РФ наростила виробництво ракет різної номенклатури й ударних дронів. Чому дуже складно знищити заводи по їх виготовленню
  • Третій Президент України Віктор Ющенко прокоментував можливе закінчення війни при Дональду Трампу

Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький розповів деталі нової балістичної ракети середньої дальності, яку у ГУР називають експерементальною. За його словами, РФ удосконалює свій ракетний потенціал, включаючи міжконтинентальний. В першу чергу це є загрозою для Європи.

А от третій Президент України Віктор Ющенко пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року не є перемогою і чи справді Москва могла бути причетною до його отруєння діоксидом у 2004 році.

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11:12 Дітям і пенсіонерам — як отримати 1000 грн від Зеленського

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

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