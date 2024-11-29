Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Скільки новітніх балістичних ракет середньої дальності "Кедр" має Росія, який ракетний потенціал ворога станом на листопад і чи закінчиться війна при новому президенту США — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.
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Ефір Остаповець.LIVE
- Путін лякає ударом "Орешніка" по Києву і запевняє, що новітню ракету запустили у серійне виробництво. Однак очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що станом на жовтень Росія могла зробити близько двох дослідних зразків балістичної ракети експериментальної ракети "Кедр". І про серійне виробництво мова не йде
- РФ наростила виробництво ракет різної номенклатури й ударних дронів. Чому дуже складно знищити заводи по їх виготовленню
- Третій Президент України Віктор Ющенко прокоментував можливе закінчення війни при Дональду Трампу
Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький розповів деталі нової балістичної ракети середньої дальності, яку у ГУР називають експерементальною. За його словами, РФ удосконалює свій ракетний потенціал, включаючи міжконтинентальний. В першу чергу це є загрозою для Європи.
А от третій Президент України Віктор Ющенко пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року не є перемогою і чи справді Москва могла бути причетною до його отруєння діоксидом у 2004 році.