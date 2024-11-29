Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Скільки новітніх балістичних ракет середньої дальності "Кедр" має Росія, який ракетний потенціал ворога станом на листопад і чи закінчиться війна при новому президенту США — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

Путін лякає ударом "Орешніка" по Києву і запевняє, що новітню ракету запустили у серійне виробництво. Однак очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що станом на жовтень Росія могла зробити близько двох дослідних зразків балістичної ракети експериментальної ракети "Кедр". І про серійне виробництво мова не йде

РФ наростила виробництво ракет різної номенклатури й ударних дронів. Чому дуже складно знищити заводи по їх виготовленню

Третій Президент України Віктор Ющенко прокоментував можливе закінчення війни при Дональду Трампу

Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький розповів деталі нової балістичної ракети середньої дальності, яку у ГУР називають експерементальною. За його словами, РФ удосконалює свій ракетний потенціал, включаючи міжконтинентальний. В першу чергу це є загрозою для Європи.

А от третій Президент України Віктор Ющенко пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року не є перемогою і чи справді Москва могла бути причетною до його отруєння діоксидом у 2004 році.