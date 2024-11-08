Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный обозреватель Алексей Гетьман, адвокат Владислав Михайленко, политический психолог Олег Хомяк, городской голова Николаева Александр Сенкевич, нардеп Ирина Констанкевич и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В частности, они обсудят заявления российского диктатора Владимир Путина о переговорах.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят информацию росСМИ, что вражеская авиация получила приказ не совершать массированных ракетных ударов по Украине.

Также они прокомментируют выступление президента Украины Владимира Зеленского в Будапеште и его заявление о замороженных активах России.

Напомним, Путин заявил о поддержке мирных переговоров с Украиной, но настаивает на "благоприятных условиях" для их проведения.

Также 7 ноября Зеленский прибыл в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества, где провел встречи с несколькими европейскими лидерами.