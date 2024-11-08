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Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

8 ноября 2024 г. 13:00

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13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

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12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

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08:00В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

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13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

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12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

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08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный обозреватель Алексей Гетьман, адвокат Владислав Михайленко, политический психолог Олег Хомяк, городской голова Николаева Александр Сенкевич, нардеп Ирина Констанкевич и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В частности, они обсудят заявления российского диктатора Владимир Путина о переговорах.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят информацию росСМИ, что вражеская авиация получила приказ не совершать массированных ракетных ударов по Украине.

Также они прокомментируют выступление президента Украины Владимира Зеленского в Будапеште и его заявление о замороженных активах России.

Напомним, Путин заявил о поддержке мирных переговоров с Украиной, но настаивает на "благоприятных условиях" для их проведения.

Также 7 ноября Зеленский прибыл в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества, где провел встречи с несколькими европейскими лидерами.

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13:49 Дело Одесского аэропорта пытались затянуть в суде — детали

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 В TikTok появилась новая функция для меломанов — как она работает

13:36 В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела

13:35 Первая женщина во главе аппарата Белого дома — кто такая Уайлз

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