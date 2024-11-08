Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий оглядач Олексій Гетьман, адвокат Владислав Михайленко, політичний психолог Олег Хомʼяк, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, нардепка Ірина Констанкевич та синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять заяви російського диктатора Володимир Путіна про перемовини.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять інформацію росЗМІ, що ворожа авіація отримала наказ не здійснювати масованих ракетних ударів по Україні.

Також вони прокоментують виступ Президента України Володимира Зеленського у Будапешті та його заяву про заморожені активи Росії.

Нагадаємо, Путін заявив про підтримку мирних переговорів з Україною, але наполягає на "сприятливих умовах" для їх проведення.

Також 7 листопада Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти, де провів зустрічі з кількома європейськими лідерами.