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Путин готов к переговорам без предусловий — эфир Ранок.LIVE

Путин готов к переговорам без предусловий — эфир Ранок.LIVE

28 апреля 2025 г. 8:00

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В США завершилась встреча украинской делегации с американскими представителями по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, чего удалось достичь и когда оно будет подписано. Тем временем Дональд Трамп сделал резкое заявление о причинах полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 28 апреля

В эфире Ранок.LIVE ведущие с приглашенными экспертами обсудят также ситуацию в Курской области - действительно ли ВСУ вышли полностью оттуда и сколько российских военных понесло там потери.

Между тем спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин якобы готов к переговорам без предварительных требований и условий, а в Госдепе США убеждены, что эта неделя будет решающей в отношении переговоров.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Валерий Гончарук, политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Иван Начовный, заместитель начальника Днепропетровской областной военной администрации, капитан ВСУ;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, что происходит в Курской и Белгородской областях РФ.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио высказался, почему он считает нецелесообразным введение новых санкций против России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:31 Война в Украине превращается в дистанционную — аналитика ISW

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона