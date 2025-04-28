Путин готов к переговорам без предусловий — эфир Ранок.LIVE

В США завершилась встреча украинской делегации с американскими представителями по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, чего удалось достичь и когда оно будет подписано. Тем временем Дональд Трамп сделал резкое заявление о причинах полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 28 апреля

В эфире Ранок.LIVE ведущие с приглашенными экспертами обсудят также ситуацию в Курской области - действительно ли ВСУ вышли полностью оттуда и сколько российских военных понесло там потери.

Между тем спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин якобы готов к переговорам без предварительных требований и условий, а в Госдепе США убеждены, что эта неделя будет решающей в отношении переговоров.

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";

Валерий Гончарук, политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Иван Начовный, заместитель начальника Днепропетровской областной военной администрации, капитан ВСУ;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, что происходит в Курской и Белгородской областях РФ.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио высказался, почему он считает нецелесообразным введение новых санкций против России.