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Путін готовий до переговорів без передумов — ефір Ранок.LIVE

Путін готовий до переговорів без передумов — ефір Ранок.LIVE

28 квітня 2025 р. 08:00

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У США завершилась зустріч української делегації з американськими представниками щодо угоди про корисні копалини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чого вдалося досягти та коли вона буде підписана. Тим часом Дональд Трамп зробив різку заяву щодо причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 28 квітня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі із запрошеними експертами обговорять також ситуацію в Курській області — чи справді ЗСУ вийшли повністю звідти та скільки російських військових зазнало там втрат.

Тим часом спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Володимир Путін нібито готовий до переговорів без попередніх вимог та умов, а в Держдепі США переконані, що цей тиждень буде вирішальним щодо переговорів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Валерій Гончарук, політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI";
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, капітан ЗСУ;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи; 
  • Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо висловився, чому він вважає недоцільним введення нових санкцій проти Росії. 

 

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