Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

В результате российского ракетного удара по Изюму Харьковской области погибли пять человек. А Белый Дом обнародовал список "растрат и злоупотреблений" в рамках программ USAID.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 февраля.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

заместитель городского головы Изюма Владимир Мацюкин;

народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп подписал указ о назначении спецпредставителя по вопросам Украины, Келлог скоро приедет в Украину;

РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters;

Трамп намерен получить от Украины редкие минералы в обмен на помощь;

Белый дом опубликовал список "растрат" USAID;

Глава МАГАТЭ прибыл в Украину;

Россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику, — Зеленский.

Напомним, по данным проверки программ финансирования USAID, был выявлен ряд "бессмысленных проектов". В Белом доме назвали некоторые из них.

Также в США предложили Украине обмен: 17 редких ископаемых на американскую помощь.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин назвал необходимые условия для такого обмена.