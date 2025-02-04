Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

В результате российского ракетного удара по Изюму Харьковской области погибли пять человек. А Белый Дом обнародовал список "растрат и злоупотреблений" в рамках программ USAID.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 февраля.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
- заместитель городского головы Изюма Владимир Мацюкин;
- народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Трамп подписал указ о назначении спецпредставителя по вопросам Украины, Келлог скоро приедет в Украину;
- РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters;
- Трамп намерен получить от Украины редкие минералы в обмен на помощь;
- Белый дом опубликовал список "растрат" USAID;
- Глава МАГАТЭ прибыл в Украину;
- Россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику, — Зеленский.
Напомним, по данным проверки программ финансирования USAID, был выявлен ряд "бессмысленных проектов". В Белом доме назвали некоторые из них.
Также в США предложили Украине обмен: 17 редких ископаемых на американскую помощь.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин назвал необходимые условия для такого обмена.