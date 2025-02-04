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Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

4 февраля 2025 г. 17:50

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

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15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

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15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

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15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

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15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

В результате российского ракетного удара по Изюму Харьковской области погибли пять человек. А Белый Дом обнародовал список "растрат и злоупотреблений" в рамках программ USAID.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 февраля.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • заместитель городского головы Изюма Владимир Мацюкин;
  • народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Трамп подписал указ о назначении спецпредставителя по вопросам Украины, Келлог скоро приедет в Украину;
  • РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters;
  • Трамп намерен получить от Украины редкие минералы в обмен на помощь;
  • Белый дом опубликовал список "растрат" USAID;
  • Глава МАГАТЭ прибыл в Украину;
  • Россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику, — Зеленский.

Напомним, по данным проверки программ финансирования USAID, был выявлен ряд "бессмысленных проектов". В Белом доме назвали некоторые из них.

Также в США предложили Украине обмен: 17 редких ископаемых на американскую помощь.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин назвал необходимые условия для такого обмена.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:04 МО допустило использовать комплекс Гимли — характеристика

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