Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Ізюму Харківської області загинули п'ятеро людей. А Білий Дім оприлюднив список "розтрат та зловживань" в межах програм USAID.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 лютого.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
- народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
- заступник міського голови Ізюма Володимир Мацюкін;
- народний депутат "Слуга народу", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп підписав указ про призначення спецпредставника з питань України, Келлог скоро приїде в Україну;
- РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа, — Reuters;
- Трамп має намір отримати від України рідкісні мінерали в обмін на допомогу;
- Білий дім опублікував список "розтрат" USAID;
- Глава МАГАТЕ прибув в Україну;
- Росія не змінює свого завдання знищити українську енергетику, — Зеленський.
Нагадаємо, за даними перевірки програм фінансування USAID, було виявлено низку "безглуздих проєктів". У Білому домі назвали деякі з них.
Також у США запропонували Україні обмін: 17 рідкісних копалин на американську допомогу.
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін назвав необхідні умови для такого обміну.