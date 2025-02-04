Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE arrow
Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Ізюму Харківської області загинули п'ятеро людей. А Білий Дім оприлюднив список "розтрат та зловживань" в межах програм USAID.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • заступник міського голови Ізюма Володимир Мацюкін;
  • народний депутат "Слуга народу", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп підписав указ про призначення спецпредставника з питань України, Келлог скоро приїде в Україну;
  • РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа, — Reuters;
  • Трамп має намір отримати від України рідкісні мінерали в обмін на допомогу; 
  • Білий дім опублікував список "розтрат" USAID;
  • Глава МАГАТЕ прибув в Україну;
  • Росія не змінює свого завдання знищити українську енергетику, — Зеленський.

Нагадаємо, за даними перевірки програм фінансування USAID, було виявлено низку "безглуздих проєктів". У Білому домі назвали деякі з них.

Також у США запропонували Україні обмін: 17 рідкісних копалин на американську допомогу. 

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін назвав необхідні умови для такого обміну.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курщині

18:33 ЗМІ дізнались, на базі якої бригади ЗСУ сформують перший корпус

18:25 В Одесі створять молодіжний центр — скільки потрібно грошей

18:17 Робота у 2025 році — чи можуть відмовити у зв'язку з інвалідністю

18:15 Ткаченко вперше взяв участь в засіданні Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 МО допустило використовувати комплекс Гімлі — характеристика

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

17:55 Привілейовані нардепи — в яку суму обходяться їхні пільги у 2025

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

17:48 Працювали на РФ — затримали паліїв авто й важливих об'єктів

18:35 Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курщині

18:33 ЗМІ дізнались, на базі якої бригади ЗСУ сформують перший корпус

18:25 В Одесі створять молодіжний центр — скільки потрібно грошей

18:17 Робота у 2025 році — чи можуть відмовити у зв'язку з інвалідністю

18:15 Ткаченко вперше взяв участь в засіданні Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 МО допустило використовувати комплекс Гімлі — характеристика

17:55 Привілейовані нардепи — в яку суму обходяться їхні пільги у 2025

17:48 Працювали на РФ — затримали паліїв авто й важливих об'єктів

17:45 Продавала місця під магазини — у Чорноморську затримали чиновницю

17:39 У ДПСУ попередили про черги на одному з пунктів пропуску

06:40 Нові ціни латуні — скільки платять за кольоровий метал у лютому

06:22 Що відбувається на ринку праці в Україні — де найвищі зарплати

3 лютого 2025
Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE