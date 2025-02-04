Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Ізюму Харківської області загинули п'ятеро людей. А Білий Дім оприлюднив список "розтрат та зловживань" в межах програм USAID.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

заступник міського голови Ізюма Володимир Мацюкін;

народний депутат "Слуга народу", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп підписав указ про призначення спецпредставника з питань України, Келлог скоро приїде в Україну;

РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа, — Reuters;

Трамп має намір отримати від України рідкісні мінерали в обмін на допомогу;

Білий дім опублікував список "розтрат" USAID;

Глава МАГАТЕ прибув в Україну;

Росія не змінює свого завдання знищити українську енергетику, — Зеленський.

Нагадаємо, за даними перевірки програм фінансування USAID, було виявлено низку "безглуздих проєктів". У Білому домі назвали деякі з них.

Також у США запропонували Україні обмін: 17 рідкісних копалин на американську допомогу.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін назвав необхідні умови для такого обміну.