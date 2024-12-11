Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

В Грузии продолжаются мирные протесты против пророссийских решений правительства, где участники выступают за европейский путь развития и вступление в Евросоюз. Несмотря на это, власти усиливают репрессии, направленные на лидеров мнений и оппозицию.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 декабря.

Какая ситуация в Грузии

В Грузии, в частности в Тбилиси, продолжаются мирные протесты, направленные против пророссийских решений правительства. Участники акций выступают за европейский путь развития страны и вступление в Евросоюз. Протестующие категорически против России и постоянно подчеркивают, что они не желают быть с ней ни политически, ни культурно.

По словам корреспондента, сейчас атмосфера на протестах довольно положительная.

"Атмосфера вчера, 10 декабря, была довольно хорошая. Люди приходят выкрикивать лозунги, петь песни, собираются семьями, даже с собаками. Местные заведения специально не закрываются, чтобы раздавать бесплатные горячие напитки и еду протестующим. Люди готовы стоять столько, сколько потребуется, потому что хотят видеть Грузию частью Европы и считают, что ментально страна очень далека от России", — рассказала Кагал.

Одна из протестующих также поделилась своими мыслями: "Я здесь, чтобы протестовать против пророссийских решений нашего правительства и сфальсифицированных выборов. Культурно мы европейские, и наше восприятие очень европейское. Я не вижу ни одной причины, чтобы мы не были частью Евросоюза".

Несмотря на мирный характер протестов, власти Грузии усиливают репрессии. В партии "Грузинская мечта" даже обсуждают запрет использования лазерных указок на акциях. Зато основной целью правоохранителей становятся лидеры мнений и оппозиционные активисты.

Участники протестов в свою очередь отмечают, что Европа для них является символом свободы, и они готовы бороться за свое право на европейское будущее.

Напомним, акции протестов в Грузии продолжаются, однако их участников, а также собравшихся журналистов начали избивать неизвестные лица , которых уже окрестили "титушками" Отмечается, что полиция была рядом, однако не реагировала на насильственные действия.

Ранее мы писали о том, что Украина приняла санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.