Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

У Грузії тривають мирні протести проти проросійських рішень уряду, де учасники виступають за європейський шлях розвитку та вступ у Євросоюз. Попри це, влада посилює репресії, спрямовані на лідерів думок та опозицію.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марія Кагал в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 грудня.

Яка ситуація у Грузії

У Грузії, зокрема у Тбілісі, тривають мирні протести, спрямовані проти проросійських рішень уряду. Учасники акцій виступають за європейський шлях розвитку країни та вступ у Євросоюз. Протестувальники категорично проти Росії і постійно наголошують на тому, що вони не бажають бути з нею ані політично, ані культурно.

За словами кореспондентки, наразі атмосфера на протестах є доволі позитивною.

"Атмосфера вчора, 10 грудня, була доволі хороша. Люди приходять викрикувати гасла, співати пісні, збираються родинами, навіть із собаками. Місцеві заклади спеціально не зачиняються, щоб роздавати безкоштовні гарячі напої та їжу протестувальникам. Люди готові стояти стільки, скільки буде потрібно, бо хочуть бачити Грузію частиною Європи і вважають, що ментально країна дуже далека від Росії", — розповіла Кагал.

Одна з протестувальниць також поділилася своїми думками: "Я тут, аби протестувати проти проросійських рішень нашого уряду і сфальсифікованих виборів. Культурно ми європейські, і наше сприйняття дуже європейське. Я не бачу жодної причини, щоб ми не були частиною Євросоюзу".

Попри мирний характер протестів, влада Грузії посилює репресії. У партії "Грузинська мрія" навіть обговорюють заборону використання лазерних указок на акціях. Натомість основною ціллю правоохоронців стають лідери думок та опозиційні активісти.

Учасники протестів у свою чергу наголошують на тому, що Європа для них є символом свободи, і вони готові боротися за своє право на європейське майбутнє.

Нагадаємо, акції протестів у Грузії тривають, проте їх учасників, а також присутніх журналістів почали бити невідомі особи, яких вже охрестили "тітушками". Зазначається, що поліція була поряд, проте не реагувала на насильницькі дії.

Раніше ми писали про те, що Україна ухвалила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля.