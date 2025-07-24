Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями Украины и России. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о положительных результатах третьего раунда переговоров между украинскими и российскими делегациями.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 июля.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
- спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко;
- экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- МИД Турции Хакан Фидан объявил о положительных результатах третьего раунда переговоров между украинскими и российскими делегациями;
- США и ЕС подписали соглашение, согласно которому Европа оплатит 100% стоимости американского оружия, которые будут отправлены преимущественно в Украину;
- Президент Совета ЕС Антониу Коста призвал китайские власти использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить войну в Украине.
Напомним, что в среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями.
Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл три условия, которые выдвинула украинская сторона во время переговоров.