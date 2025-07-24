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Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

24 июля 2025 г. 17:53

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17:53 Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

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19:00 Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

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17:50 Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями Украины и России. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о положительных результатах третьего раунда переговоров между украинскими и российскими делегациями.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
  • спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко;
  • экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • МИД Турции Хакан Фидан объявил о положительных результатах третьего раунда переговоров между украинскими и российскими делегациями;
  • США и ЕС подписали соглашение, согласно которому Европа оплатит 100% стоимости американского оружия, которые будут отправлены преимущественно в Украину;
  • Президент Совета ЕС Антониу Коста призвал китайские власти использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

Напомним, что в среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл три условия, которые выдвинула украинская сторона во время переговоров.

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