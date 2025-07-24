Прогрес у переговорах в Стамбулі та зброя США — ефір Вечір.LIVE

У середу, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між представниками України та Росії. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про позитивні результати третього раунду переговорів між українськими та російськими делегаціями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко;

економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

МЗС Туреччини Хакан Фідан оголосив про позитивні результати третього раунду переговорів між українськими та російськими делегаціями;

США та ЄС підписали угоду, згідно з якою Європа оплатить 100% вартості американської зброї, які будуть відправлені переважно до України;

Президент Ради ЄС Антоніу Коста закликав китайську владу використати свій вплив на Росію, щоб допомогти припинити війну в Україні.

Нагадаємо, що у середу, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між українською та російською делегаціями.

Згодом секретар РНБО Рустем Умєров розкрив три умови, які висунула українська сторона під час переговорів.