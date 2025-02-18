Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук стал гостем эфира Новини.LIVE. В разговоре с ведущей Анастасией Рейн он рассказал о главных особенностях аграрного сектора Украины в условиях войны.

Посмотреть эфир можно в 21 час по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира Соломчук расскажет о насущных потребностях аграриев и их ожидания от Кабинет министров Украины. Также он объяснит какую роль в украинском аграрном секторе играют яйца и как это связано с предоставлением Украине установок Patriot.

Также будут обсуждаться перспективы весенней посевной в 2025 году и стоит ли надеяться на большой урожай.

Также мы писали, что в начале 2025 года Украина продолжает активно отправлять зерно за границу. Кроме того, после небольшого спада в Украине снова наблюдается рост цен на подсолнечник.