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Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

18 февраля 2025 г. 21:00

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук стал гостем эфира Новини.LIVE. В разговоре с ведущей Анастасией Рейн он рассказал о главных особенностях аграрного сектора Украины в условиях войны.

Посмотреть эфир можно в 21 час по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира Соломчук расскажет о насущных потребностях аграриев и их ожидания от Кабинет министров Украины. Также он объяснит какую роль в украинском аграрном секторе играют яйца и как это связано с предоставлением Украине установок Patriot.

Также будут обсуждаться перспективы весенней посевной в 2025 году и стоит ли надеяться на большой урожай.

Также мы писали, что в начале 2025 года Украина продолжает активно отправлять зерно за границу. Кроме того, после небольшого спада в Украине снова наблюдается рост цен на подсолнечник.

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