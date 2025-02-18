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Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

18 лютого 2025 р. 21:00

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук став гостем ефіру Новини.LIVE. У розмові з ведучою Анастасією Рейн він розповів про головнф особливості аграрного сектору України в умовах війни.

Подивитися ефір можна о 21 годині за посиланням.

Про що ефір

Під час ефіру Соломчук розповість про нагальні потреби аграріїв та їх очікування від Кабінет міністрів України. Також він пояснить яку роль в українському аграрному секторі відіграють яйця та як це пов'язано з наданням України установок Patriot.

Також буде обговорено перспективи весняної посівної у 2025 році та чи варто сподіватися на великий врожай.

Також ми писали, що на початку 2025 року Україна продовжує активно відправляти зерно за кордон. Крім того, після невеликого спаду в Україні знову спостерігається зростання цін на соняшник.

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22:57 Джима після рекорду на ЧС розповіла про силу прапору України

22:55 В Одесі пролунали вибухи

22:41 У Сумах вдарила ракета біля цивільної інфраструктури

22:35 У Києві пролунали вибухи

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:16 Європейський Союз готує потужний пакет допомоги для України — ЗМІ

22:15 Податки на житло — які платежі чекають власників у 2025 році

21:59 Магучіх виграла другий турнір у 2025 році

21:55 В Одесі військовий підмінив iPhone на пошті — як покарали

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17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

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15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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