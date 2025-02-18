Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук став гостем ефіру Новини.LIVE. У розмові з ведучою Анастасією Рейн він розповів про головнф особливості аграрного сектору України в умовах війни.

Подивитися ефір можна о 21 годині за посиланням.

Про що ефір

Під час ефіру Соломчук розповість про нагальні потреби аграріїв та їх очікування від Кабінет міністрів України. Також він пояснить яку роль в українському аграрному секторі відіграють яйця та як це пов'язано з наданням України установок Patriot.

Також буде обговорено перспективи весняної посівної у 2025 році та чи варто сподіватися на великий врожай.

Також ми писали, що на початку 2025 року Україна продовжує активно відправляти зерно за кордон. Крім того, після невеликого спаду в Україні знову спостерігається зростання цін на соняшник.