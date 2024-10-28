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Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

28 октября 2024 г. 13:00

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации. В то же время, Россия готовит мощные ракетные удары по энергетике Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • глава Запорожской ОВА Иван Федоров;
  • доктор политических наук Максим Умный;
  • председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • руководитель аналитического центра "Geocase" Виктор Кипиани.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 2025 года;
  • в НАТО оценили готовность Путина к переговорам;
  • выборы будут сразу после окончания войны: Зеленский хочет, чтобы и солдаты, и беженцы имели возможность голосовать, — Ермак;
  • Запорожье может остаться без электричества зимой;
  • хотят обстрелять объекты ядерной энергетики: Россия готовит новую волну мощных ракетных ударов, — ЦПД.

Напомним, юрист Арина Швец объяснила, при каких условиях в Украине можно провести выборы во время военного положения.

А по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, город может остаться без света зимой.

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22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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