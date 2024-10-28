Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации. В то же время, Россия готовит мощные ракетные удары по энергетике Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- глава Запорожской ОВА Иван Федоров;
- доктор политических наук Максим Умный;
- председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- руководитель аналитического центра "Geocase" Виктор Кипиани.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 2025 года;
- в НАТО оценили готовность Путина к переговорам;
- выборы будут сразу после окончания войны: Зеленский хочет, чтобы и солдаты, и беженцы имели возможность голосовать, — Ермак;
- Запорожье может остаться без электричества зимой;
- хотят обстрелять объекты ядерной энергетики: Россия готовит новую волну мощных ракетных ударов, — ЦПД.
Напомним, юрист Арина Швец объяснила, при каких условиях в Украине можно провести выборы во время военного положения.
А по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, город может остаться без света зимой.