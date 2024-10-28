Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE arrow
Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

28 жовтня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації. Водночас Росія готує потужні ракетні удари по енергетиці України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

 

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • голова Запорізької ОВА Іван Федоров;
  • доктор політичних наук Максим Розумний; 
  • голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 2025 року;
  • в НАТО оцінили готовність Путіна до переговорів;
  • вибори будуть відразу після закінчення війни: Зеленський хоче, щоб і солдати, і біженці мали змогу голосувати, — Єрмак;
  • Запоріжжя може залишитися без електрики взимку;
  • хочуть обстріляти об’єкти ядерної енергетики: Росія готує нову хвилю потужних ракетних ударів, — ЦПД.

Нагадаємо, юрист Орися Швець пояснила, за яких умов в Україні можна провести вибори під час воєнного стану.

А за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, місто може залишитися без світла взимку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:27 Розстрілюють своїх — Зеленський назвав кількість втрат сил РФ

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

13:19 Нічний удар по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE

13:01 Зеленський заявив, що План перемоги — не тема переговорів із РФ

13:00 Допомога пенсіонерам від ООН — що буде з виплатами з 1 листопада

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

12:59 Тисячі одеситів залишилися без води — причини

12:49 Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні

12:45 У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео

12:39 Зеленський пояснив, як Моді може вплинути на закінчення війни

13:27 Розстрілюють своїх — Зеленський назвав кількість втрат сил РФ

13:19 Нічний удар по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE

13:01 Зеленський заявив, що План перемоги — не тема переговорів із РФ

13:00 Допомога пенсіонерам від ООН — що буде з виплатами з 1 листопада

12:59 Тисячі одеситів залишилися без води — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні

12:45 У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео

12:39 Зеленський пояснив, як Моді може вплинути на закінчення війни

12:35 Українцям дадуть гроші на сонячні батареї — хто отримав право

12:29 Завищують ціни — на Одещині бізнесмени скаржаться на порт

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту