Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації. Водночас Росія готує потужні ракетні удари по енергетиці України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
- голова Запорізької ОВА Іван Федоров;
- доктор політичних наук Максим Розумний;
- голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 2025 року;
- в НАТО оцінили готовність Путіна до переговорів;
- вибори будуть відразу після закінчення війни: Зеленський хоче, щоб і солдати, і біженці мали змогу голосувати, — Єрмак;
- Запоріжжя може залишитися без електрики взимку;
- хочуть обстріляти об’єкти ядерної енергетики: Росія готує нову хвилю потужних ракетних ударів, — ЦПД.
Нагадаємо, юрист Орися Швець пояснила, за яких умов в Україні можна провести вибори під час воєнного стану.
А за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, місто може залишитися без світла взимку.