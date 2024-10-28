Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації. Водночас Росія готує потужні ракетні удари по енергетиці України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

голова Запорізької ОВА Іван Федоров;

доктор політичних наук Максим Розумний;

голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 2025 року;

в НАТО оцінили готовність Путіна до переговорів;

вибори будуть відразу після закінчення війни: Зеленський хоче, щоб і солдати, і біженці мали змогу голосувати, — Єрмак;

Запоріжжя може залишитися без електрики взимку;

хочуть обстріляти об’єкти ядерної енергетики: Росія готує нову хвилю потужних ракетних ударів, — ЦПД.

Нагадаємо, юрист Орися Швець пояснила, за яких умов в Україні можна провести вибори під час воєнного стану.

А за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, місто може залишитися без світла взимку.