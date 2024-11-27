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Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

27 ноября 2024 г. 11:11

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11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

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11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

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09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

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08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

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00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

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23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

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22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Народный депутат Андрей Николаенко считает, что внутренние проблемы Южной Кореи могут отразиться на передаче оружия Украины. Однако есть косвенные механизмы для достижения договоренностей.

Об этом Андрей Николаенко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от Южной Кореи

Николаенко отметил, что визит президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в прошлом году стал историческим событием, ведь до этого ни один корейский президент не посещал Украину.

"Президент Юн находится в меньшинстве в своем парламенте. И, опять же, проходившие в начале этого года выборы в парламент, он тоже проиграл. […] И его партия, консервативная партия, она сейчас проиграла выборы. И он находится в тотального меньшинства в парламенте, то есть 118 на 180. То есть демократическая партия, выигравшая выборы в парламент и контролирует все ключевые комитеты, — у нее другая позиция", — говорится в сообщении.

Народный избранник подчеркнул, что демократическая партия за поддержку Украины, но против передачи оружия. Кроме того, общество опасается втягивания страны в конфликт из-за угрозы войны с Северной Кореей.

Напомним, 7 ноября Юн Сок Йоль заявил, что власти Южной Кореи могут оказать военную помощь Украине. Сейчас этот вопрос рассматривается.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп побеседовал с президентом Южной Кореи о войсках КНДР в Украине. Политики выразили обеспокоенность вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

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22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом