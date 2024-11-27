Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Народный депутат Андрей Николаенко считает, что внутренние проблемы Южной Кореи могут отразиться на передаче оружия Украины. Однако есть косвенные механизмы для достижения договоренностей.

Об этом Андрей Николаенко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от Южной Кореи

Николаенко отметил, что визит президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в прошлом году стал историческим событием, ведь до этого ни один корейский президент не посещал Украину.

"Президент Юн находится в меньшинстве в своем парламенте. И, опять же, проходившие в начале этого года выборы в парламент, он тоже проиграл. […] И его партия, консервативная партия, она сейчас проиграла выборы. И он находится в тотального меньшинства в парламенте, то есть 118 на 180. То есть демократическая партия, выигравшая выборы в парламент и контролирует все ключевые комитеты, — у нее другая позиция", — говорится в сообщении.

Народный избранник подчеркнул, что демократическая партия за поддержку Украины, но против передачи оружия. Кроме того, общество опасается втягивания страны в конфликт из-за угрозы войны с Северной Кореей.

Напомним, 7 ноября Юн Сок Йоль заявил, что власти Южной Кореи могут оказать военную помощь Украине. Сейчас этот вопрос рассматривается.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп побеседовал с президентом Южной Кореи о войсках КНДР в Украине. Политики выразили обеспокоенность вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине.