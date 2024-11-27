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Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

27 листопада 2024 р. 11:11

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Народний депутат Андрій Ніколаєнко вважає, що внутрішні проблеми Південної Кореї можуть вплинути на передачу зброї України. Однак є непрямі механізми, щоб досягнути домовленостей.

Про це Андрій Ніколаєнка повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Допомога від Південної Кореї 

Ніколаєнко зазначив, що візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля минулого року став історичною подією, адже до цього жоден корейський президент не відвідував Україну. 

"Президент Юн перебуває в меншості до свого парламенту. І, знову ж таки, вибори до парламенту, які відбувалися на початку цього року, він теж програв. […] І його партія, консервативна партія, вона наразі програла вибори. І він перебуває в тотальній меншості в парламенті, тобто 118 на 180. Тобто демократична партія, яка виграла вибори до парламенту і контролює всі ключові комітети, — в неї інша позиція",— йдеться у повідомленні. 

Народний обранець наголосив, що демократична партія — за підтримку України, але проти передачі зброї. Крім того, суспільство побоюється втягування країни у конфлікт через загрозу війни з Північною Кореєю.

Нагадаємо, 7 листопада Юн Сок Йоль заявив, що влада Південної Кореї може надати військову допомогу Україні. Зараз це питання розглядається.

Також ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп поговорив з президентом Південної Кореї про війська КНДР в Україні. Політики висловили стурбованість питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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