О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время него американский лидер попытается убедить диктатора на 30-дневное перемирие в Украине.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 12:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
- заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- военный эксперт Михаил Притула;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
- военный психолог, офицер ВСУ Андрей Козинчук;
- лейтенант, начальник рекрутинга 20 отдельного полка беспилотных систем К-2 Ярослав Калинин.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Трамп признал, что умышленно затеял ссору с Зеленским и назвал причину;
- Трамп попытается убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие в Украине, — WSJ;
- Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня;
- В Раде назвали три "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ;
- Британия готова отправить войска в Украину бессрочно, но есть условие, — The Times;
- Буданов назвал три главных урока войны России против Украины;
- Ермак: Украина отвечает и будет отвечать на атаки РФ, пока Путин не прекратит войну.
Ранее Трамп заявил, что пауза в поставках американского оружия для Украины "не повлияла" на ситуацию на фронте.
А глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что пришло время проверить Россию относительно ее реальных намерений заключить перемирие.