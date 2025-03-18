О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время него американский лидер попытается убедить диктатора на 30-дневное перемирие в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 12:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;

заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько;

политический эксперт Константин Матвиенко;

военный эксперт Михаил Притула;

политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;

военный психолог, офицер ВСУ Андрей Козинчук;

лейтенант, начальник рекрутинга 20 отдельного полка беспилотных систем К-2 Ярослав Калинин.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

Трамп признал, что умышленно затеял ссору с Зеленским и назвал причину;

Трамп попытается убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие в Украине, — WSJ;

Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня;

В Раде назвали три "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ;

Британия готова отправить войска в Украину бессрочно, но есть условие, — The Times;

Буданов назвал три главных урока войны России против Украины;

Ермак: Украина отвечает и будет отвечать на атаки РФ, пока Путин не прекратит войну.

Ранее Трамп заявил, что пауза в поставках американского оружия для Украины "не повлияла" на ситуацию на фронте.

А глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что пришло время проверить Россию относительно ее реальных намерений заключить перемирие.