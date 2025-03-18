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О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

18 марта 2025 г. 12:50

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
Text

21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Text

20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

Text

17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

Text

13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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Text

07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время него американский лидер попытается убедить диктатора на 30-дневное перемирие в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 12:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
  • заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • военный эксперт Михаил Притула;
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
  • военный психолог, офицер ВСУ Андрей Козинчук;
  • лейтенант, начальник рекрутинга 20 отдельного полка беспилотных систем К-2 Ярослав Калинин.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Трамп признал, что умышленно затеял ссору с Зеленским и назвал причину;
  • Трамп попытается убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие в Украине, — WSJ;
  • Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня;
  • В Раде назвали три "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ;
  • Британия готова отправить войска в Украину бессрочно, но есть условие, — The Times;
  • Буданов назвал три главных урока войны России против Украины;
  • Ермак: Украина отвечает и будет отвечать на атаки РФ, пока Путин не прекратит войну.

Ранее Трамп заявил, что пауза в поставках американского оружия для Украины "не повлияла" на ситуацию на фронте.

А глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что пришло время проверить Россию относительно ее реальных намерений заключить перемирие.

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12:55 Матч Украина — Бельгия рассудит арбитр, который дает бороться

12:53 Киевляне приехали в Одессу, чтобы поджечь двери — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:44 Нардеп ответил, будет ли поддержка от ЕС в случае перемирия

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир