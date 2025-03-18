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Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

18 березня 2025 р. 12:50

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 березня, проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї американський лідер спробує переконати диктатора на 30-денне перемир'я в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 12:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;
  • заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • військовий експерт Михайло Притула;
  • політичний консультант, голова Центру політичних студій" Доктрина" Ярослав Божко;
  • військовий психолог, офіцер ЗСУ Андрій Козінчук;
  • лейтенант, начальник рекрутингу 20 окремого полку безпілотних систем К-2 Ярослав Калінін.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським і назвав причину;
  • Трамп спробує переконати Путіна погодитись на 30-денне перемир'я в Україні, — WSJ;
  • Зеленський сказав, коли запрацює 30-денне припинення вогню;
  • У Раді назвали три "червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ;
  • Британія готова відправити війська в Україну безстроково, але є умова, — The Times;
  • Буданов назвав три головні уроки війни Росії проти України;
  • Єрмак: Україна відповідає і відповідатиме на атаки РФ, поки Путін не припинить війну.

Раніше Трамп заявив, що пауза в постачанні американської зброї для України "не вплинула" на ситуацію на фронті.

А голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що настав час перевірити Росію щодо її реальних намірів укласти перемир'я.

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13:42 Таловєров залишив розташування збірної України — яка причина

13:41 Українці можуть безплатно пройти курси від Google у сфері ШІ

13:41 Нардеп назвав недоліки телемарафону і сказав коли його змінять

13:39 Як розпочати службу за "Контрактом 18-24" — пояснення Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 У 3-й ОШБр показали кадри зачистки окупантів на Харківщині

13:32 Зеленський у Львові відвідав ліцей імені Героїв Крут — яка мета

13:28 Виїзд краще не відкладати — ситуація на кордонах Одещини

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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