Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 березня, проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї американський лідер спробує переконати диктатора на 30-денне перемир'я в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 12:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;

заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

військовий експерт Михайло Притула;

політичний консультант, голова Центру політичних студій" Доктрина" Ярослав Божко;

військовий психолог, офіцер ЗСУ Андрій Козінчук;

лейтенант, начальник рекрутингу 20 окремого полку безпілотних систем К-2 Ярослав Калінін.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським і назвав причину;

Трамп спробує переконати Путіна погодитись на 30-денне перемир'я в Україні, — WSJ;

Зеленський сказав, коли запрацює 30-денне припинення вогню;

У Раді назвали три "червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ;

Британія готова відправити війська в Україну безстроково, але є умова, — The Times;

Буданов назвав три головні уроки війни Росії проти України;

Єрмак: Україна відповідає і відповідатиме на атаки РФ, поки Путін не припинить війну.

Раніше Трамп заявив, що пауза в постачанні американської зброї для України "не вплинула" на ситуацію на фронті.

А голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що настав час перевірити Росію щодо її реальних намірів укласти перемир'я.