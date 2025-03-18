Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 березня, проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї американський лідер спробує переконати диктатора на 30-денне перемир'я в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 12:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;
- заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- військовий експерт Михайло Притула;
- політичний консультант, голова Центру політичних студій" Доктрина" Ярослав Божко;
- військовий психолог, офіцер ЗСУ Андрій Козінчук;
- лейтенант, начальник рекрутингу 20 окремого полку безпілотних систем К-2 Ярослав Калінін.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським і назвав причину;
- Трамп спробує переконати Путіна погодитись на 30-денне перемир'я в Україні, — WSJ;
- Зеленський сказав, коли запрацює 30-денне припинення вогню;
- У Раді назвали три "червоні лінії" України в мирних переговорах із РФ;
- Британія готова відправити війська в Україну безстроково, але є умова, — The Times;
- Буданов назвав три головні уроки війни Росії проти України;
- Єрмак: Україна відповідає і відповідатиме на атаки РФ, поки Путін не припинить війну.
Раніше Трамп заявив, що пауза в постачанні американської зброї для України "не вплинула" на ситуацію на фронті.
А голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що настав час перевірити Росію щодо її реальних намірів укласти перемир'я.