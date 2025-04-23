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О чем договорятся на переговорах в Лондоне — эфир День.LIVE

О чем договорятся на переговорах в Лондоне — эфир День.LIVE

23 апреля 2025 г. 13:03

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О чем договорятся на переговорах в Лондоне — эфир День.LIVE

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В Кремле заявили, что Путин не приказывал продлевать так называемое "перемирие", а президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на этой неделе. Тем временем Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00

Эфир День.LIVE 23 апреля

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала применять боеприпасы с ядовитым газом. Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому ядерному щиту, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Витана Овчаренко, психолог;
  • Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
  • Олег Саакян, политолог;
  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Анна Дзундза, майор, начальник отделения коммуникаций 128 ОГШБр.

Напомним, в Лондоне сегодня началась встреча министров Украины и Бельгии. Между тем Россия утром атаковала энергообъект в Херсоне.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона