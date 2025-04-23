О чем договорятся на переговорах в Лондоне — эфир День.LIVE

В Кремле заявили, что Путин не приказывал продлевать так называемое "перемирие", а президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на этой неделе. Тем временем Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00

Эфир День.LIVE 23 апреля

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала применять боеприпасы с ядовитым газом. Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому ядерному щиту, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа.

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба;

Витана Овчаренко, психолог;

Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;

Олег Саакян, политолог;

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Анна Дзундза, майор, начальник отделения коммуникаций 128 ОГШБр.

Напомним, в Лондоне сегодня началась встреча министров Украины и Бельгии. Между тем Россия утром атаковала энергообъект в Херсоне.