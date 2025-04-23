Про що домовляться на переговорах у Лондоні — ефір День.LIVE

У Кремлі заявили, що Путін не наказував продовжувати так зване "перемир'я", а президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня. Тим часом Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00

Ефір День.LIVE 23 квітня

Голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що Росія почала застосовувати боєприпаси з отруйним газом. Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу;

Вітана Овчаренко, психолог;

Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;

Олег Саакян, політолог;

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Анна Дзундза, майор, начальниця відділення комунікацій 128 ОГШБр.

Нагадаємо, у Лондоні сьогодні почалась зустріч міністрів України та Бельгії. Тим часом Росія вранці атакувала енергооб'єкт в Херсоні.