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Про що домовляться на переговорах у Лондоні — ефір День.LIVE

Про що домовляться на переговорах у Лондоні — ефір День.LIVE

23 квітня 2025 р. 13:03

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 У Кремлі заявили, що Путін не наказував продовжувати так зване "перемир'я", а президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня. Тим часом Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00

Ефір День.LIVE 23 квітня

Голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що Росія почала застосовувати боєприпаси з отруйним газом. Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу;
  • Вітана Овчаренко, психолог;
  • Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
  • Олег Саакян, політолог;
  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Анна Дзундза, майор, начальниця відділення комунікацій 128 ОГШБр.

Нагадаємо, у Лондоні сьогодні почалась зустріч міністрів України та Бельгії. Тим часом Росія вранці атакувала енергооб'єкт в Херсоні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 У Харкові пацієнт психіатрії напав на санітара — рішення суду

12:41 З Одеси до області — Укрзалізниця запустила нові електрички

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