О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

В среду, 25 июня, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский назвал встречу с президентом Америки "содержательной".

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, партия "Европейская Солидарность" Леонид Емец;

эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан;

главный архитектор, СЕО и владелец компании "Archimatika" Дмитрий Васильев;

председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;

главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной;

Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге;

Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО;

Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов;

Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", — Bloomberg.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.