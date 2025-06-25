О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

В среду, 25 июня, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский назвал встречу с президентом Америки "содержательной".
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 июня.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, партия "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
- эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан;
- главный архитектор, СЕО и владелец компании "Archimatika" Дмитрий Васильев;
- председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
- главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной;
- Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге;
- Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО;
- Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов;
- Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", — Bloomberg.
Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Позже Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.