Про що домовилися Зеленський та Трамп в Гаазі — ефір Вечір.LIVE

У середу, 25 червня, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Зеленський назвав зустріч з президентом Америки "змістовною".
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 червня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
- військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, партія "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
- експерт з виживання та безпеки Ігор Молодан;
- головний архітектор, СЕО та власник компанії "Archimatika" Дмитро Васильєв;
- голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
- головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною;
- Зброя і не тільки. В ОП розказали, про що говоритимуть Зеленський і Трамп в Гаазі;
- Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО;
- Саміт НАТО затвердив плани збільшити оборонні витрати на сотні мільярдів доларів;
- Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", — Bloomberg.
Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.
Пізніше Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та розкрив деталі.