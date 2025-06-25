Про що домовилися Зеленський та Трамп в Гаазі — ефір Вечір.LIVE

У середу, 25 червня, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Зеленський назвав зустріч з президентом Америки "змістовною".

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, партія "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;

експерт з виживання та безпеки Ігор Молодан;

головний архітектор, СЕО та власник компанії "Archimatika" Дмитро Васильєв;

голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;

головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною;

Зброя і не тільки. В ОП розказали, про що говоритимуть Зеленський і Трамп в Гаазі;

Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО;

Саміт НАТО затвердив плани збільшити оборонні витрати на сотні мільярдів доларів;

Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", — Bloomberg.

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та розкрив деталі.