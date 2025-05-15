Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE arrow
О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

15 мая 2025 г. 18:17

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

Text

Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

Text

Первые результаты переговоров Зеленского и Эрдогана — трансляция

Text

Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Text

Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

В Турции начались переговоры Украины и России — прямой эфир

Text

Переговоры в Стамбуле пройдут без Путина — эфир Ранок.LIVE

14 мая 2025
Text

Трамп на королевском ужине в Катаре — прямая трансляция

Text

Как власть провалила расход средств для горожан — Київський час

Text

Переговоры в Стамбуле по войне — эфир Вечір.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

В Турции запланированы переговоры между делегациями Украины и России, кроме того, состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Также в Совете Европы приняли решение о создании специального трибунала над преступлениями РФ.

Об этом и не только мы поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

Вместе с гостями в студии Новини.LIVE возьмем к обсуждению также такие вопросы:

  • Соединенные Штаты Америки предложили возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия;
  • Правительство готовит изменения в бюджет этого года, поскольку армии не хватает более 200 миллиардов гривен.

Экспертным мнением с нами поделятся:

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев,
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Алексей Мовчан,
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец,
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко,
  • главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Турцию. Однако лидер Кремля лично не появился, а вместо себя отправил чиновников.

В то же время Зеленский прокомментировал отсутствие Путина на предложенных диктатором переговорах и отметил, что украинская делегация останется в Стамбуле до пятницы, 16 мая.

Добавим, что глава российской делегации уже выступил с первым заявлением. Он заявил, что Россия готова к переговорам и возможным компромиссам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:17 Трамп сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном

19:12 Зима возвращается — прогноз погоды во Львове на завтра

19:11 Рада ограничила пенсии некоторым украинцам — кого касается

19:11 Новая традиция на день вышиванки в Одессе — как это было (фото)

18:58 Изменения неточных данных в "Резерв+" — два пути обращения в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:58 Киев зальют дожди и придет похолодание — прогноз погоды на завтра

18:45 Кортеж Зеленского покинул посольство Украины в Турции

18:42 Неймар стал владельцем уникального спорткара — фото

18:36 Глава делегации РФ назвал цель переговоров в Стамбуле

Text

18:17 О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

19:17 Трамп сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном

19:12 Зима возвращается — прогноз погоды во Львове на завтра

19:11 Рада ограничила пенсии некоторым украинцам — кого касается

19:11 Новая традиция на день вышиванки в Одессе — как это было (фото)

18:58 Изменения неточных данных в "Резерв+" — два пути обращения в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:58 Киев зальют дожди и придет похолодание — прогноз погоды на завтра

18:45 Кортеж Зеленского покинул посольство Украины в Турции

18:42 Неймар стал владельцем уникального спорткара — фото

18:36 Глава делегации РФ назвал цель переговоров в Стамбуле

18:15 Ветки соседа лезут через забор — можно ли самостоятельно обрезать

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона