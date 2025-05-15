О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

В Турции запланированы переговоры между делегациями Украины и России, кроме того, состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Также в Совете Европы приняли решение о создании специального трибунала над преступлениями РФ.

Об этом и не только мы поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

Вместе с гостями в студии Новини.LIVE возьмем к обсуждению также такие вопросы:

Соединенные Штаты Америки предложили возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия;

Правительство готовит изменения в бюджет этого года, поскольку армии не хватает более 200 миллиардов гривен.

Экспертным мнением с нами поделятся:

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев,

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Алексей Мовчан,

народный депутат Украины, "Батькивщина", Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец,

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко,

главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Турцию. Однако лидер Кремля лично не появился, а вместо себя отправил чиновников.

В то же время Зеленский прокомментировал отсутствие Путина на предложенных диктатором переговорах и отметил, что украинская делегация останется в Стамбуле до пятницы, 16 мая.

Добавим, что глава российской делегации уже выступил с первым заявлением. Он заявил, что Россия готова к переговорам и возможным компромиссам.