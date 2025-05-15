Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

У Туреччині заплановані переговори між делегаціями України та Росії, крім того, відбулась зустріч президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Також у Раді Європи ухвалили рішення щодо створення спеціального трибуналу над злочинами РФ.

Про це та не тільки ми поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Разом із гостями в студії Новини.LIVE візьмемо до обговорення також такі питання:

Сполучені Штати Америки запропонували відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія;

Уряд готує зміни до цьогорічного бюджету, оскільки армії не вистачає понад 200 мільярдів гривень.

Експертною думкою з нами поділяться:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов,

народний депутат України, "Слуга Народу" Олексій Мовчан,

народний депутат України, "Батьківщина", Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець,

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко,

головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Туреччини. Однак лідер Кремля особисто не з'явився, а натомість замість себе відправив чиновників.

Водночас Зеленський прокоментував відсутність Путіна на запропонованих диктатором перемовинах та наголосив, що українська делегація лишиться в Стамбулі до п'ятниці, 16 травня.

Додамо, що глава російської делегації вже виступив із першою заявою. Він заявив, що Росія готова до переговорів та можливих компромісів.