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Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

15 травня 2025 р. 18:17

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Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

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У Туреччині заплановані переговори між делегаціями України та Росії, крім того, відбулась зустріч президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Також у Раді Європи ухвалили рішення щодо створення спеціального трибуналу над злочинами РФ.

Про це та не тільки ми поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Разом із гостями в студії Новини.LIVE візьмемо до обговорення також такі питання:

  • Сполучені Штати Америки запропонували відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія;
  • Уряд готує зміни до цьогорічного бюджету, оскільки армії не вистачає понад 200 мільярдів гривень.

Експертною думкою з нами поділяться:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов,
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Олексій Мовчан,
  • народний депутат України, "Батьківщина", Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець,
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко,
  • головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Туреччини. Однак лідер Кремля особисто не з'явився, а натомість замість себе відправив чиновників.

Водночас Зеленський прокоментував відсутність Путіна на запропонованих диктатором перемовинах та наголосив, що українська делегація лишиться в Стамбулі до п'ятниці, 16 травня.

Додамо, що глава російської делегації вже виступив із першою заявою. Він заявив, що Росія готова до переговорів та можливих компромісів.

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