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О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

24 марта 2025 г. 17:50

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

Text

17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об итогах встречи США и РФ в Саудовской Аравии. Также узнаем, чего ждать от нового раунда переговоров между украинской и американской делегациями в Эр-Рияде.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Переговоры в Саудовской Аравии по безопасности судоходства в Черном море;
  • Британский Генштаб раскритиковал план премьера Стармера по отправке миротворцев в Украину;
  • Зеленский подписал закон о создании двух специализированных админсудов;
  • Россияне ударили по Киеву дронами с термобарическими зарядами;
  • ВСУ продвинулись в Белгородской области;
  • Рада хочет ослабить контроль за состоянием чиновников;
  • НБУ хочет изменить правила использования платежных карт;
  • Таксисты, курьеры и модели OnlyFans будут платить налоги.

Гости сегодняшнего эфира

  • народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Напомним, 24 марта министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на второй раунд переговоров с США в Эр-Рияде. Накануне стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности безопасность судоходства, защиту портовой инфраструктуры и возможность прекращения обстрелов на море.

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12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

12:19 Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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