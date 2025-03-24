О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об итогах встречи США и РФ в Саудовской Аравии. Также узнаем, чего ждать от нового раунда переговоров между украинской и американской делегациями в Эр-Рияде.
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Другие темы эфира
- Переговоры в Саудовской Аравии по безопасности судоходства в Черном море;
- Британский Генштаб раскритиковал план премьера Стармера по отправке миротворцев в Украину;
- Зеленский подписал закон о создании двух специализированных админсудов;
- Россияне ударили по Киеву дронами с термобарическими зарядами;
- ВСУ продвинулись в Белгородской области;
- Рада хочет ослабить контроль за состоянием чиновников;
- НБУ хочет изменить правила использования платежных карт;
- Таксисты, курьеры и модели OnlyFans будут платить налоги.
Гости сегодняшнего эфира
- народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
- доктор экономических наук Игорь Липсиц.
Напомним, 24 марта министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на второй раунд переговоров с США в Эр-Рияде. Накануне стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности безопасность судоходства, защиту портовой инфраструктуры и возможность прекращения обстрелов на море.