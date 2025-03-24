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Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

24 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про підсумки зустрічі США та РФ у Саудівській Аравії. Також дізнаємося, чого чекати від нового раунду переговорів між українською та американською делегаціями в Ер-Ріяді.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Переговори у Саудівській Аравії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі;
  • Британський Генштаб розкритикував план прем’єра Стармера щодо відправлення миротворців до України;
  • Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів;
  • Росіяни вдарили по Києву дронами з термобаричними зарядами;
  • ЗСУ просунулися у Бєлгородській області;
  • Рада хоче послабити контроль за статками чиновників;
  • НБУ хоче змінити правила використання платіжних карток;
  • Таксисти, кур'єри і моделі OnlyFans платитимуть податки.

Гості сьогоднішнього ефіру 

  • народний депутат, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • народний депутат, член комітету ВРУ з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • народний депутат, член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Демченко;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, 24 березня міністр оборони України Рустем Умєров прибув на другий раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді. Напередодні сторони обговорили низку важливих питань, зокрема безпеку судноплавства, захист портової інфраструктури та можливість припинення обстрілів на морі.

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18:15 В Одесі може статися транспортний колапс — причини

18:15 Виїзд за кордон — кого не випустять на роботу до ЄС у квітні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 У РФ сказали, як проходять переговори зі США в Ер-Ріяді

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