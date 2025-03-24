Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про підсумки зустрічі США та РФ у Саудівській Аравії. Також дізнаємося, чого чекати від нового раунду переговорів між українською та американською делегаціями в Ер-Ріяді.

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Інші теми ефіру

Переговори у Саудівській Аравії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі;

Британський Генштаб розкритикував план прем’єра Стармера щодо відправлення миротворців до України;

Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів;

Росіяни вдарили по Києву дронами з термобаричними зарядами;

ЗСУ просунулися у Бєлгородській області;

Рада хоче послабити контроль за статками чиновників;

НБУ хоче змінити правила використання платіжних карток;

Таксисти, кур'єри і моделі OnlyFans платитимуть податки.

Гості сьогоднішнього ефіру

народний депутат, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

народний депутат, член комітету ВРУ з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

народний депутат, член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Демченко;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, 24 березня міністр оборони України Рустем Умєров прибув на другий раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді. Напередодні сторони обговорили низку важливих питань, зокрема безпеку судноплавства, захист портової інфраструктури та можливість припинення обстрілів на морі.