Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про підсумки зустрічі США та РФ у Саудівській Аравії. Також дізнаємося, чого чекати від нового раунду переговорів між українською та американською делегаціями в Ер-Ріяді.
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Інші теми ефіру
- Переговори у Саудівській Аравії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі;
- Британський Генштаб розкритикував план прем’єра Стармера щодо відправлення миротворців до України;
- Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів;
- Росіяни вдарили по Києву дронами з термобаричними зарядами;
- ЗСУ просунулися у Бєлгородській області;
- Рада хоче послабити контроль за статками чиновників;
- НБУ хоче змінити правила використання платіжних карток;
- Таксисти, кур'єри і моделі OnlyFans платитимуть податки.
Гості сьогоднішнього ефіру
- народний депутат, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- народний депутат, член комітету ВРУ з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- народний депутат, член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Демченко;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
- доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.
Нагадаємо, 24 березня міністр оборони України Рустем Умєров прибув на другий раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді. Напередодні сторони обговорили низку важливих питань, зокрема безпеку судноплавства, захист портової інфраструктури та можливість припинення обстрілів на морі.