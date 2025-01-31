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Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

31 января 2025 г. 6:25

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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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США сделают исключения в запрете финансирования внешних программ по системе USAID, который наложил президент США Дональд Трамп. Тем более, что помощь не отменяется, а просто замораживается для изучения расходов.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в эфире Вечір.LIVE.

Какие программы получат финансирование

По его словам, уже есть исключения для гуманитарных и других проектов, в том числе на административные расходы. Сейчас в США все изучают и делают определенный аудит.

"Если посмотреть на всю коммуникацию, то позиция новой администрации Белого дома вполне понятна. Они говорят, что хотят разобраться, сделать быстро анализ программ: какое финансирование остается, а какое прекращается. Речь не идет о полной остановке", — заявил нардеп.

Железняк убежден, что на часть важных украинских проектов точно возобновят финансирование и, возможно, значительно раньше, чем указанные три месяца заморозки. Однако какие именно проекты могут рассчитывать на подобные исключения нардеп не смог ответить, потому что это знают только в Белом доме. Хотя, скорее всего, быстрая разморозка коснется, в первую очередь, гуманитарных направлений.

Ранее мы сообщали, что среди рядовых американцев поддержка Украины находится на высоком уровне. Они понимают, почему это важно.

Также стало известно, что дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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