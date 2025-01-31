Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

США зроблять винятки у забороні фінансування зовнішніх програм по системі USAID, яку наклав президент США Дональд Трамп. Тим більше, що допомога не скасовується, а просто заморожується для вивчення витрат.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк в етері Вечір.LIVE.

Які програми отримають фінансування

За його словами, вже є виключення для гуманітарних та інших проєктів, в тому числі на адміністративні витрати. Зараз у США все вивчають та роблять певний аудит.

"Якщо подивитися на всю комунікацію, то позиція нової адміністрації Білого дому цілком зрозуміла. Вони говорять, що хочуть розібратися, зробити швидко аналіз програм: яке фінансування залишається, а яке припиняється. Мова не йде про повне зупинення", — заявив нардеп.

Железняк переконаний, що на частину важливих українських проєктів точно відновлять фінансування і, можливо, значно раніше, ніж зазначені три місяці заморозки. Проте які саме проєкти можуть розраховувати на подібні виключення нардеп не зміг відповісти, бо це знають лише у Білому домі. Хоча, скоріше за все, швидка розморозка торкнеться, в першу чергу, гуманітарних напрямків.

Раніше ми повідомляли, що серед пересічних американців підтримка України знаходиться на високому рівні. Вони розуміють, чому це важливо.

Також стало відомо, що дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.